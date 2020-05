Potsdam

Seit Montag wurden dem Potsdamer Gesundheitsamt keine neuen mit dem Coronavirus infizierten Personen gemeldet. Die Zahl der nachweislich infizierten ist demnach weiterhin bei 627. Die Zahl der genesenen Potsdamer ist dagegen um zwölf auf insgesamt 348 Menschen gestiegen.

In den letzten sieben Tagen wurden insgesamt 20 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt gemeldet. Auch die Zahl der Menschen, die in Potsdamer Kliniken behandelt werden, liegt bei 20 – sie ist damit um 10 zum Vortag gesunken.

Anzeige

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum werden derzeit 14 und im St. Josefs-Krankenhaus sechs Coronapatienten behandelt. Fünf Patienten werden auf der Intensivstation im Ernst-von-Bergmann-Klinikum betreut. Vier davon müssen beatmet werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Aktuell befinden sich 417 Potsdamer als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt 48 mit dem Coronavirus infizierte Potsdamer sind seit Februar 2020 gestorben. 29 mit dem Coronavirus infizierte und in Potsdam Verstorbene kamen nicht aus der Landeshauptstadt.

Mehr zum Thema:

Von MAZonline/jru