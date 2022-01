Potsdam

Wegen zu hoher Corona-Zahlen gilt in der Stadt Potsdam ab Mittwoch 0 Uhr eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Das gab die Stadtverwaltung am Dienstag im Amtsblatt öffentlich bekannt. Die Maßnahme werde laut Eindämmungsverordnung ergriffen, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen der Sieben-Tage-Inzidenzwert – die Neuinfektionen innerhalb einer Woche bei 100 000 Einwohnern – 750 übersteige, hieß es. Die Beschränkung gelte nun von 22 bis 6 Uhr.

Am Samstag lag nach den Angaben die Sieben-Tage-Inzidenz bei 809,4 und am Sonntag und Montag jeweils bei 874,7. Der aktuelle Wert für Dienstag wurde mit 974,1 ermittelt. Für die Festlegung der Ausgangsbeschränkung muss auch der Anteil der intensivmedizinisch versorgten Covid-19-Patienten an den tatsächlich zu Verfügung stehenden Intensivbetten berücksichtigt werden.

Ausgangsbeschränkung gilt nicht für Genesene und Geimpfte

Der Anteil darf an drei Tagen hintereinander nicht über 10 liegen. Von Samstag bis Montag wurden Werte von 14,8 und dann jeweils 14,7 ermittelt. Die Ausgangsbeschränkung gilt nicht für genesene und geimpfte Personen.

Von RND/dpa