Corona im Bergmann: Unmut im Klinik-Aufsichtsrat über Potsdams Oberbürgermeister

Die erst vor Kurzem unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit vorgestellte und von der Ex-Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) zusammengestellte Expertenkommission zur Aufarbeitung der Vorfälle rund um die Corona-Krise im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hat hinter verschlossenen Türen bereits für einen Eklat gesorgt.

Dem Vernehmen nach soll sich der Aufsichtsrat des Klinikums gegen eine Personalie ausgesprochen haben – dieses Negativ-Votum sei jedoch von Tack sowie von der Sozialbeigeordneten und Aufsichtsratschefin Brigitte Meier ( SPD) übergangen worden. Letztlich wurde die Expertenkommission – inklusive der umstrittenen Personalie – der Öffentlichkeit präsentiert.

Doppelspitze der Expertenkommission zum Bergmann-Klinikum: Anita Tack und Frank Torsten Hufert. Quelle: LHP, Robert Schnabel

Grund für die Bedenken etlicher Aufsichtsratsmitglieder soll die Sorge sein, ob die geforderte Unabhängigkeit der Expertenkommission tatsächlich gewährleistet ist, wenn bei einem Kommissionsmitglied nach wie vor – direkt oder indirekt – eine Verbindung zum Klinikum existiert. Daran entzündet sich dem Vernehmen nach die Kritik: Dass die der Untersuchungskommission angehörende Verdi-Gewerkschaftsvertreterin offenbar nach wie vor bei Tarifverhandlungen mit dem Klinikum unterschriftsberechtigt ist.

Im Aufsichtsrat regt sich Unzufriedenheit

Doch soll dies vergleichsweise nur ein kleinerer Stein des Anstoßes sein. Denn mittlerweile pfeifen es die – politischen – Spatzen von den Dächern. Im Aufsichtsrat des Ernst von Bergmann-Klinikums gärt offenbar die Unzufriedenheit. Grund soll das Agieren von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sein.

Der Rathauschef soll es versäumt haben, das Gremium angemessen in Entscheidungsprozesse zu integrieren – stattdessen reiße er das Management, zum Beispiel im Fall der Corona-Krise, gern an sich. Und die Unzufriedenheit von Gremiumsmitgliedern entzündet sich offenbar nicht nur am Umgang mit der Aufarbeitung der Corona-Causa im Bergmann-Klinikum, sondern auch am Umgang mit Zukunftsfragen, die das zweitgrößte Krankenhaus des Landes betreffen.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Schubert ist seit seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister zugleich Vertreter der Stadt Potsdam als Gesellschafterin beim kommunalen Klinikum. Zuvor war er als Sozialdezernent zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates. Trotz dieser jahrelangen Vertrautheit scheint es atmosphärisch nicht zum Besten zu stehen zwischen dem Gremium, das aus Experten, Stadtverordneten und Angestelltenvertretern zusammengesetzt ist, und dem Rathauschef.

Ärger über Alleingang beim Besetzen der Geschäftsführung

Die Spitze des Eisbergs: Die Alleingänge von Schubert in Sachen Informationspolitik. Wichtige Informationen, so heißt es, musste der Aufsichtsrat aus der Presse erfahren – normalerweise sei es Usus und gute Sitte, zuerst das Gremium zu informieren, ehe man sich an die Öffentlichkeit wendet. Dass jedoch die neue Interims-Geschäftsführung – Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel – als Erstes den Medien präsentiert wurde, soll nicht gut angekommen sein.

Bei einer Pressekonferenz wurden Tim Steckel (l.) und Hans-Ulrich Schmidt als neue EvB-Geschäftsführer vorgestellt. Quelle: Varvara Smirnova

Brüskiert fühlen sich etliche Gremiumsmitglieder allerdings, wenn es um die Gestaltung der Zukunft des Klinikums geht. Dabei sollen Voten des Aufsichtsrates einfach weggewischt worden sein. Beispiel: Die auf Initiative der Rathauskooperation herbeigeführte Entscheidung, die ordentliche und daher tarifgebundene Mitgliedschaft im kommunalen Arbeitgeberverband bis spätestens 1. Juni zu veranlassen, ohne die wirtschaftlichen Konsequenzen gemeinsam mit der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu beleuchten.

Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzende und Dienstherrin des Gesundheitsamtes. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neben dem als eigenmächtig empfundenen Agieren des Oberbürgermeisters gilt auch die Rolle der Sozialbeigeordneten und Aufsichtsratschefin Brigitte Meier ( SPD) als schwierig: Sie muss einen Spagat bewältigen zwischen ihren Funktionen als hochrangige Verwaltungsmitarbeiterin einerseits und andererseits den Erfordernissen, selbstbewusst als Aufsichtsratschefin gegenüber ihrem Oberbürgermeister und Dienstherrn auftreten zu können – in ihrer Funktion als Aufsichtsratschefin ist sie in erster Linie dem Wohl des Unternehmens verpflichtet.

Gesundheitsbeigeordnete im Spagat

Insbesondere in der Aufarbeitung der Corona-Krise am Klinikum erweist sich dies offenbar als problematischer Balanceakt, da Meier in ihrer Funktion als Sozialbeigeordnete die direkte Vorgesetzte der Chefin des Gesundheitsamtes ist, das wiederum Unregelmäßigkeiten am Klinikum angeprangert hat. Das Gesundheitsamt, das in den Verantwortungsbereich der Beigeordneten fällt, hat die Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Klinik-Mitarbeiter initiiert.

Das ist die Corona-Kommission Die Untersuchungskommission zu den Vorfällen am Bergmann-Klinikum während der Coronakrise wird von Ex-Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) geleitet. Medizinischer Leiter ist der Virologe Frank T. Hufert. Auftrag des Gremiums ist es, herauszufinden, warum laut einem Bericht des Robert-Koch-Instituts in der heißen Phase der Krise so viel schief gelaufen ist.

Inwieweit sich die Turbulenzen wieder beruhigen lassen, wird unter anderem der Umgang mit der Corona-Causa am Klinikum offenbaren. Doch schon jetzt werden Stimmen laut, die fürchten, dass der Fragenkatalog, der der Arbeit der Kommission zugrunde liegt, zu politisch gefärbt sein könnte.

Von Ildiko Röd