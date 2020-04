Geschäftsführung gesteht Fehler in der Corona-Krise ein

Potsdam

Das Klinikum Ernst-von-Bergmann in Potsdam hat am Samstag in einer Pressemitteilung Stellung zu den Vorfällen während der Corona-Krise bezogen. Demnach sei die kritische Entwicklung zu Covid-19 nicht ausreichend analysiert Die Geschäftsführung bedauere dies und kündigt weitere Überprüfung an.

So heißt es in dem Schreiben: „Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden. Dabei sind tatsächlich nachgewiesene und registrierte Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht und tiefgreifend analysiert worden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Nephrologie, Urologie, Geriatrie und Allgemeinchirurgie. Damit hätten im Rückblick unter Umständen noch fundiertere Entscheidungen getroffen werden können. Die Geschäftsführung bedauert dies sehr. Wichtig ist dabei aber auch: Die betroffenen Mitarbeiter haben sich unmittelbar nach einem positiven Befund in häusliche Quarantäne begeben, um Patienten und Kollegen zu schützen.“

Anzeige

Geschäftsführer Steffen Grebner äußert sich in der Mitteilung ebenfalls: „Wir stellen uns als Geschäftsführung unserer Verantwortung. Wir haben für das Misstrauen des Gesundheitsamtes und des Oberbürgermeisters absolut Verständnis – auch für Verfügungen und Anordnungen. Wir werden etwaige Versäumnisse – insbesondere im Zeitraum vom 13. bis 26. März – transparent aufarbeiten und aktiv informieren. Zugleich wird das Klinikum die Kooperation und den Austausch mit dem Gesundheitsamt und der Stadt weiter intensivieren.“

Weitere MAZ+ Artikel

Steffen Grebner sagt zudem: „Soweit in Teilen der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, das Klinikum habe bewusst entscheidende Informationen zurückgehalten, so ist dies falsch. Dennoch werden wir in diesem Zusammenhang unsere Kommunikationsstrategie kritisch hinterfragen – besonders weil aufgrund der aktuellen Diskussionen der selbstlose, unermüdliche und verantwortungsvolle Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Hintergrund getreten ist. Hinter diesem Engagement stehen wir mit voller Überzeugung. Um es klar zu sagen: Unsere Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job für die Patienten!“

Von MAZonline