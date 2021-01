Potsdam

Die Öffentlichkeit wird erfahren, was die Expertenommission zum Corona-Ausbruch im Potsdamer Klinikum ermittelt hat. Der Abschlussbericht soll am Mittwoch den Stadtverordneten im Hauptausschuss vorgestellt und außerdem der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Dies hat der Aufsichtsrat des Klinikums am Montag beschlossen, teilen die Stadtverwaltung und das Bergmann-Geschäftsführung übereinstimmend mit.

Unter dem Vorsitz der früheren Linken-Gesundheitsministerin Anita Tack und des Virologen Frank Hufert hatte das 13-köpfige Gremium seit Mitte Mai vergangenen Jahres geprüft, ob grundlegende organisatorischen und hygienische Defizite im Klinikum zu Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen beim Corona-Ausbruch im Klinikum kommen konnte. Untersucht werden sollte dabei auch das Zusammenwirken des Aufsichtsrates, der Verwaltung der Landeshauptstadt, der Gesellschaft sowie der politischen Gremien in dieser Situation.

47 Tote, Hunderte Infizierte

Ende März 2020 war in Potsdams größtem Krankenhaus ein eminenter Anstieg an Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bemerkt worden – doch wann und wie das Klinikum reagierte und ob dabei schwere Fehler passiert sind, ist bis heute nicht klar. Mehr als 200 Mitarbeiter des Klinikums und weit mehr als hundert Patienten steckten sich in dieser Zeit mit dem Virus an, 47 Menschen verloren ihr Leben. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr waren rund drei Viertel aller Covid-Infektionen im Stadtgebiet direkt auf das Krankenhaus zurückzuführen.

Gegen drei leitende Mediziner und die beiden früheren Geschäftsführer des Hauses ermittelt auch die Potsdamer Staatsanwaltschaft, der Verdacht lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Bei einer Durchsuchung des Klinikums im September beschlagnahmten die Ermittler mehr als 200 Patientenakten und andere Beweismittel.

Am Montag wurde der Bericht nun dem Klinikums-Aufsichtsrat vorgelegt, der auf Antrag von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) die Offenlegung beschloss. „Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis und teilt viele wichtige Erkenntnisse und Einschätzungen des Berichtes der Expertenkommission“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Einige Teile des Berichtes bedürfen noch einer grundsätzlichen Diskussion, diese soll in einer Klausur vertieft werden.“

