Innenstadt

Nach der Änderung des Untersuchungsauftrages der Expertenkommission zum Corona-Ausbruch am Klinikum bringt die Linke eine zeitliche Verlängerung ihrer Arbeit ins Spiel: „Das Kernanliegen der Kommission, Ursachen und Fehler für die entstandene Situation in den Abläufen des Klinikums zu ermitteln, ist von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen vordergründig zwar nicht berührt“, erklärte der Linken-Fraktionsvorsitzende Stefan Wollenberg gegenüber MAZ. Dennoch sei „nachvollziehbar, dass die Ermittlungen im Hinblick auf strafrechtliche Verantwortung die Arbeit der Kommission sicher nicht erleichtern“. Wollenberg regt an zu überlegen, ob die Kommission ihre Arbeit „tatsächlich nach den geplanten sechs Monaten beenden kann, oder ob weitere Fragenkomplexe im Anschluss an die Ermittlungen geklärt werden müssen“. Hauptziel müsse es sein, das Klinikum „am Ende so aufzustellen, dass sich ein solches Geschehen unter keinen Umständen wiederholen“ könne.

Wie berichtet, hat Sozialdezernentin Brigitte Meier ( SPD) die Mitglieder des Hauptausschusses am Montag darüber informiert, dass der Auftrag der Expertenkommission wegen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen am Klinikum „modifiziert“ werden müsse. Die Kommission solle ihre Arbeit nunmehr auf die „Untersuchung der organisatorischen Rahmenbedingungen und die daraus folgende Ableitung für die zukünftige Arbeit der Klinik“ konzentrieren.

Anzeige

Die ursprünglich ebenfalls beauftragte Klärung von Verantwortlichkeiten für den Ausbruch soll der Staatsanwaltschaft überlassen werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Kommissionsvorsitzende und frühere Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) hatte am Montag im MAZ-Interview gravierende Änderungen im Zusammenhang mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bestätigt. So sei es der Kommission seit dem Ermittlungsbeginn nicht mehr möglich, Gespräche mit Beschäftigten des Klinikums zu führen. Die Kommission verfüge allerdings über ein umfangreiches Aktenmaterial als Basis für ihre Untersuchungen.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger