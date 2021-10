Potsdam

Nach drei Semestern im Online-Betrieb kehren die Potsdamer Hochschulen mit der 3G-Regel schrittweise zur Präsenz-Lehre zurück. Zum bevorstehenden Wintersemester finden Vorlesungen und Seminare vielerorts wieder in den Räumen der öffentlichen oder privaten Hochschulen statt, nur vereinzelt soll noch auf digitale Angebote zurückgegriffen werden.

Uni Potsdam: 90 Prozent der Veranstaltungen in Präsenz

So strebt die Universität Potsdam an, 90 Prozent der am 25. Oktober startenden Lehrveranstaltungen in Präsenz durchführen zu können. Wie Silke Engel, Pressesprecherin der Universität, auf MAZ-Anfrage mitteilte, wolle man hierfür die Hälfte der verfügbaren Sitzplätze besetzen, um so den nötigen Mindestabstand gewährleisten zu können. Digitale oder hybride Formate sollen nur bei Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen genutzt werden.

„Alle Hörsäle und Seminarräume dienen wieder ihrem eigentlichen Zweck: dem lebhaften und wissenschaftlichen Austausch“, teilt Silke Engel mit. Auch wenn man neue Kompetenzen im Bereich der digitalen Lehre aufgebaut habe, sollten diese in Zukunft nicht mehr den Regelfall darstellen. Besonders den unteren Semestern wolle man Präsenzangebote machen. Ähnlich äußern sich die Fachhochschule Potsdam, die Filmuniversität Babelsberg und die Fachhochschule für Sport und Management Potsdam: Auch hier findet das bereits laufende Wintersemester weitgehend in Präsenz statt.

Geimpft, genesen, getestet

Ermöglicht wird die Rückkehr in den Vorlesungssaal an allen vier Hochschulen durch die 3G-Regel. Studierende müssen demnach – trotz des Endes der kostenlosen Schnelltests am vergangenen Montag – für den Besuch von Lehrveranstaltungen entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Die entsprechenden Nachweise werden an der Universität Potsdam stichprobenartig erfasst, die anderen Hochschule kontrollieren diese vor jeder Lehrveranstaltung.

Digitale Anwesenheitslisten

Ergänzend sollen teils digitale Anwesenheitslisten die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt ermöglichen. Im Gegenzug können die Studierenden während der Veranstaltungen ihre Masken absetzen, wenn ein Abstand von einem Meter gewahrt bleiben kann. Darüber hinaus gilt die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in allen Gebäuden.

Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ bietet wieder Präsenzveranstaltungen an. Quelle: Julius Frick

Die Potsdamer Mensen blicken mit Vorfreude auf den Semesterstart. „Insgesamt sind wir froh darüber, dass wir mit Beginn des Wintersemesters wieder mehr Studierende und Gäste in unserer Mensa begrüßen und so auch unserer Mitarbeiter*innen nach und nach aus der Kurzarbeit holen können“, meldet das Studentenwerk Potsdam. Alle acht Mensen seien unter Wahrung der Abstandsregeln für den Vor-Ort-Verzehr geöffnet. Um lange Schlange in der Mittagszeit zu vermeiden, seien die Öffnungszeiten verlängert worden, so das Studentenwerk weiter.

Begleitend zum Semesterstart bietet die Universität Potsdam weiterhin Impfungen auf dem Campus an. Wie eine Befragung durch den Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (Asta) ergab, ist „die überwiegende Mehrheit“ der Studierenden jedoch bereits geimpft. Ähnliche Ergebnisse liefert auch der Krisenstab der Fachhochschule Potsdam: Vor vier Wochen hätten bereits etwa 80 Prozent der Studierenden angegeben, mindestens eine Impfung erhalten zu haben.

Von Martin Müller