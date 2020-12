Potsdam

Die weiterführenden Schulen in Potsdam müssen ihren Präsenzunterricht aussetzen. Das Gesundheitsamt hat Distanzunterricht ab der 7. Klasse ab kommendem Montag angeordnet, wie die Stadt mitteilte. Damit sollen die Corona-Infektionsketten unterbrochen werden. Die Stadt prescht damit dem Land voraus, das eine ähnliche Regelung landesweit ab Mittwoch vorgesehen hat.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) erklärte, dass das Potsdamer Vorgehen im Einvernehmen mit dem Land geschehe.

Vom Distanzunterricht ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen. Das betrifft die Jahrgangsstufe 10, im Gymnasium die Jahrgangsstufe 12 und für Gesamtschulen die Jahrgangsstufe 13. Auch die Schülerinnen und Schüler in den Oberstufenzentren, die sich im letzten Ausbildungsjahr befinden sowie die Schülerinnen und Schüler in den Förderschulen bleiben grundsätzlich im Präsenzunterricht.

Der Schulsport ist ab sofort für alle Schüler und Jahrgänge vom Gesundheitsamt untersagt worden. Ausnahmen sind die Spezialschulen und Spezialklassen Sport.

Von Peter Degener