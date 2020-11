Potsdam

Lenné-Gesamtschule, Rosa-Luxemberg-Grundschule – und nun auch noch die Sportschule: Die Zahl der Corona-Fälle an Potsdamer Schulen steigt am Dienstag weiter und erreicht mit dem Fall an der „ Friedrich Ludwig Jahn“-Schule eine neue Qualität. Da dort die Schüler Ende vergangener Woche noch gemeinsam Unterricht hatten, außerdem zusammen im Wohnheim und beim Training waren, muss das Gesundheitsamt Potsdam nun 130 Kontaktpersonen ersten Grades – darunter Schüler und Lehrer – in die Quarantäne schicken. So viele wie bisher bei keiner anderen betroffenen Potsdamer Schule.

Eine weitere Besonderheit der Sportschule: Die Schüler wohnen normalerweise im Internat und kommen nur zum Teil aus Potsdam. Die Quarantäne allerdings werden die betroffenen Schüler nicht im Wohnheim, sondern bei ihren Familien laut Stadt zu Hause verbringen. „Die zuständigen Gesundheitsämter werden informiert“, erklärt die Stadt in ihrer Mitteilung. Weitere Informationen zu dem Infektionsfall, den Kontaktpersonen und möglichen weiteren Auswirkungen auf den Schulalltag sind am Dienstagabend von der Stadt nicht zu erfahren.

Erst Ende Oktober hatte die MAZ berichtet, wie der Corona-Alltag an der Schule im Potsdamer Westen aussieht. Maskenpflicht, Stoßlüften und Abstandhalten: Die Einrichtung hatte Wege gefunden, das Schulleben trotz Pandemie am Laufen zu halten.

Schüler dürfen sich in Wohneinheiten nicht besuchen

400 der insgesamt 650 Schüler wohnen im Internat, das sich auf dem Schulgelände befindet. Dadurch haben sie einen engen Kontakt zueinander. Wie die Schülerin Emma Adams-Bosch noch im Oktober der MAZ erzählte, dürfen sich die Schüler der verschiedenen Wohneinheiten gegenseitig nicht besuchen. In den Fluren und im Fahrstuhl herrscht Maskenpflicht, die Gemeinschaftsküchen werden derzeit nicht benutzt.

Außerdem zeichnet sich die Einrichtung – wie auch schon der Name verrät – durch ihren Sportschwerpunkt aus. Ob Kraftraum oder Judohalle: Die Schüler treffen nicht nur im Klassenzimmer aufeinander, sondern auch in den Sportstätten. Als die MAZ vor Ort war, galt in einigen Sporträumen keine Maskenpflicht. Wie der Schüler Johann Voigt erklärte, fühlte er sich dennoch sicher – da man aufeinander achte und aufpasse.

Zum Zeitpunkt des MAZ-Besuchs gab es drei positiv Getestete. Die hatten sich allerdings noch in den Herbstferien angesteckt, wie die Schulleiterin Iris Gerloff erklärte. Dadurch habe es keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb gegeben. Sie selbst beschäftige sich viel mit Hygienekonzepten und achte darauf, dass sich „nirgends Gefahrensituationen ergeben“.

Von Anna Sprockhoff und Johanna Apel