Gaststätten kommen in Not wegen Corona

Innenstadt

Die Corona-Krise trifft auch die Gaststätten in Potsdam, die einen kaum, die anderen aber schwer. Vor allem der Wegfall von Reisegruppen und Feiern macht sich bemerkbar. Im „Alten Stadtwächter“ etwa unweit des Luisenplatzes wird das existenzbedrohlich. 70 Prozent des Geschäftes entfallen in diesem historischen Haus von 1722 auf Gruppenreisen, und von denen sind inzwischen 90 Prozent kurzfristig abgesagt worden, berichtet Mit-Inhaberin Peggy Weichelt. Dabei ist der große, gemütliche Saal im Balken-Dachgeschoss der ideale Ort dafür. „Für März haben wir keine einzige Gruppe mehr,“ sagte Weichelt der Märkischen Allgemeinen: „Abgesagt wurde alles wegen Corona; ich notiere mir die Gründe.“

Auch Buffets im Hause fallen aus

Das Restaurant richtet aber auch häufig Buffets für Veranstaltungen von Wissenschaftseinrichtungen und Ministerien aus: „Das fällt plötzlich alles weg.“ Der Abwärtstrend zeige sich schon eine Weile und gefährde die Existenz. „Unsere Rücklagen sind komplett weg. Aber wir müssen Steuern im fünfstelligen Bereich vorauszahlen, haben feste Kosten für Miete, Strom und Wasser und für 20 Angestellte.“ Vier wurden erst vergangenes Jahr neu eingestellt. „Wir haben gerade noch die Februar-Gehälter zahlen können, doch für März wissen wir nicht, wie das wird.“ Die Steuern wurden bereits gestundet, Mietzahlungen aufgeschoben. „Zum Glück“, sagt Weichelt, „haben wir einen netten Vermieter, der uns schon lange kennt.“

Privatkundschaft kommt noch

Privatleute kommen noch essen. „Die sind noch recht ruhig“, schätzt Weichelt ein. Diese Woche steht zum Beispiel eine Geburtstagsfeier für 30 Leute an. Und weil das Kabarett „Obelisk“ am Montag noch spielen darf, gibt es auch von dort Bestellungen; dann wird es düster. „Wir bestellen keine neue Ware mehr, arbeiten mit Reserven“, sagt Weichelt: „Nach den Dürremonaten Januar und Februar hatten wir uns auf den März gefreut, wollen Ende des Monats den Biergarten aufmachen.“ Aber ob das Sinn macht, weiß sie nicht.

Lieferservice für „Oma um die Ecke“

Unterdessen arbeiten sie daran, einen Lieferservice für ältere Kunden zu eröffnen und lassen entsprechende Listen herumgehen, in denen Interessenten und Essenswünsche eingetragen werden können. „Wir liefern selber aus“, sagt die Betreiberin: „Man muss sich etwas einfallen lassen, aber den Verlust bei Gruppenreisen macht das nicht wett.“

Sie persönlich ist „relativ gelassen. Wir im Osten haben schon so vieles überstanden“, sagt sie. Privat schränkt sie Direktkontakte ein, arbeitet im Home Office und bringt ihre Tochter täglich mit dem Auto zur Arbeit und holt sie dort auch wieder ab.

Stornierung aus den USA

In Kades Restaurant auf dem Pfingstberg spürt man den Rückgang deutlich, will dazu aber erst was sagen, wenn die kommende Woche durch ist. Immerhin will Berlin Clubs und Bars und teilweise Gaststätten schließen; Potsdam zieht womöglich nach. „Es gibt bei uns kurzfristige Stornierungen wegen der Reisebeschränkungen“, sagt Inhaber René Kade: „Wir hatten Gäste aus den USA erwartet.“ Das werde so weitergehen, fürchtet er. Januar und Februar seien steuertechnisch kein Problem gewesen: „Wir verteilen diese Abgaben über’s Jahr.“

Restaurant am See bezweifelt Öffnung

Das „Anna Amalia“ am Templiner See macht erst am 27. März auf, „wenn überhaupt“, sagt Geschäftsführer Dieter Lübberding. Am 28. März hätte er eine große Feier für 80 Leute ausgerichtet – wegen Corona abgesagt. „Über sowas wie eine Pandemie habe ich nie nachgedacht“, sagte Lübberding der MAZ: „Jetzt ist sie da, und sie wird nach ein paar Wochen abebben. Aber nach der Ruhe kommt Corona wieder, erst im Sommer, dann im Herbst; da bin ich sicher. Hoffentlich haben wir bis dahin einen Impfstoff.“

Ob das Restaurant „Anna Amalia“ am Templiner See Ende des Monats überhaupt aufmachen kann, weiß Geschäftsführer Lübberding noch gar nicht. Quelle: promo

Und noch etwas gibt Lübberding zu denken: „Selbst wenn viele Leute, deren Arbeitgeber Pause machen muss, Kurzarbeitergeld bekommen, wird das oft nicht reichen für den Alltag. Die müssen ja trotzdem Miete zahlen, Strom und alles. Für’s Essen gehen ist auf jeden Fall kein Geld mehr da.“ Ein Gutes wird die Corona-Krise in seinen Augen jedoch haben: „Die Menschen werden in der Not zusammenrücken. Freundschaften werden aktiviert; man hilft sich gegenseitig, vor allem den Älteren. Keiner will Vater oder Mutter wegen Corona sterben sehen.“

Vor einer Aufnahme staatlicher Kredite kann Lübberding die Gastronomen nur warnen: „Selbst wenn diese Kredite null Zinsen kosten, muss man sie zurückzahlen. Das ist eine zusätzliche Last.“

Gelassenheit bei einigen Gastronomen

Relativ gelassen ist man im Redo XXL am Nauener Tor, obwohl 8 bis 15 Reservierungen pro Tag wegen Corona abgesagt werden. „Aber es gibt noch viele, die ganz klar im Kopf sind und sich nicht kirre machen lassen“, sagt ein Mitarbeiter: „Das ist doch Panikmache. Wir haben weiter auf bis 22 Uhr, und es ist ziemlich voll noch bis zum Schluss.“ Völlig unbeeindruckt von Corona ist man bei Otto Hiemke in Babelsberg: „Wir spüren noch nichts von Krise“, sagt eine Mitarbeiterin.

Von Rainer Schüler