Die Corona-Epedemie hat der Stadtentsorgung Potsdam (Step) bis zu 20 Prozent mehr Müll beschert. Wie Step-Geschäftsführer Burkhardt Greif am Mittwoch bei einem Besuch des Wertstoffhofes Drewitz sagte, liegt das an einem höheren privaten Verbrauch im Homeoffice, einer stadtweit spürbaren Aufräum- und ntrümpelungslust der Bürger und an vermehrten Anlieferungen von Privathaushalten aus Berlin und dem Potsdamer Umland, wo die meisten Recyclinghöfe nur eingeschränkt oder gar nicht mehr offen hatten.

Größeres Abfallaufkommen am Wertstoffhof Drewitz wegen Corona Quelle: Rainer Schüler

Die Monate März und April brachten 295 Tonnen mehr Restabfall, 80 Tonnen zusätzlichen Bioabfall, 89 Tonnen Sperrmüll über Norm, ein Plus von 99 Tonnen bei Leichtverpackungen und ein um 87 Tonnen erhöhtes Aufkommen an Papier und Pappe.

Bislang gut durch die Corona-Krise gekommen

Zu Beginn der Epedemie habe man die Abholtouren „entzerrt“ um die 300 festen Step-Mitarbeiter im Tagesverlauf effektiver einsetzen zu können, berichtete Greif. So begann man die Hausmülltouren um sechs und die Biomüllentsorgung um sieeben Uhr morgens, die gelben Tonnen leerte und die gelben Säcke holte man dann 18 Uhr.

Zum Schutz der Mitarbeiter schloss man die Duschen und die Kantine, als erstes Unternehmen im Stadtwerkeverbund. Nur für Mitarbeiter in Spezialbereichen, etwa in denen für medizinische Abfälle, war duschen noch möglich. Bis heute hatte die Step keinen einzigen Corona-Fall.

Fehleinwürfe können gefährlich werden

Das Unternehmen mahnt zu einer konsequenteren Mülltrennung und warnte vor Gefahren, die durch so genannte Fehleinwürfe entstehen. So brannte im vergangenen Sommer der Laderaum eines Leichtverpackungsfahrzeugs aus, weil durch das Pressen des Abfalls viele nicht ganz leere Spraydosen aufplatzten und verbliebenes Treibgas explodierte. Feuer brach zudem in einem Papierlaster aus, weil jemand Feuerzeuge in der blauen Tonne entsorgt hatte. Die platzen beim Verpressen des Papiers; das Feuerzeugbenzin explodierte. Etwa 30 Prozent des „gelben Abfalls“ sind Fehlwürfe.

Feuersicherer Container für brennbare Stoffe. Quelle: Rainer Schüler

Die Step bittet die Bürger, Spraydosen als Gefahrgut gesondert abzugeben in den Wertstoffhöfen Drewitz und am Neuendorfer Anger in Babelsberg. Auch Akkus sollen getrennt abgegeben oder gesammelt werden. Vor allem Lithium-Akkus sind gefährlich, weil der Stoff beim Beschädigen des Batteriekörpers mit Luft in Berührung kommen und explosiv brennen kann.

Unbekannte Stoffe explodieren

Das Unternehmen warnt zudem vor der Entsorgung von Chemikalien im Hausmüll. Wie der Schadstoffexperte Falk Nobst der MAZ sagte, tauchen bei der Entrümpelung von Kellern und Dachböden immer wieder längst vergessene Dosen, Büchsen und Flaschen unbekannten Inhalts auf. Unlängst sorgte ein einziges Reagenzglas eingetrockneter Pikrinsäure für die Evakuierung des komplettem Wertstoffhofes. Solange die Salze dieser in Apotheken und Schullaboren verwendeten Säure noch so feucht sind, dass eine kleine Wasserschicht darüber steht, ist das ungefährlich, doch im trockenen Zustand ist es ein unberechenbarer Explosivstoff.

Aufkleber für Gefäße mit Gefahrgut im Wertstoffhof Drewitz Quelle: Rainer Schüler

„Was man nicht kennt, muss man in den Wertstoffhöfen oder auf den jährlich 24 Touren des Schadstoffmobils durch jeweils bis zu acht Standorte abgeben“, so Geschäftsführer Greif.

