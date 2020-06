Innenstadt

Der Corona-Ausnahmezustand hat die Vorbereitungen des Potsdamer Weihnachtsmarktes 2020 aus dem Takt gebracht. Zwar habe am 26. Februar noch eine verwaltungsinterne Evaluation des Weihnachtsmarktes „Blauer Lichterglanz“ 2019 in der Brandenburger Straße stattgefunden, um „möglichst alle Verbesserungsmöglichkeiten und Kritikpunkte zu bündeln“.

Doch die nächsten Schritte, ein Gespräch der Stadtverwaltung, der Coex GmbH als Ausrichterin des Weihnachtsmarktes und der AG Innenstadt im März 2020 sowie der anschließend geplante Workshop mit der Stadtpolitik und verschiedenen Einrichtungen im April 2020, hätten wegen der Coronakrise bis auf weiteres verschoben werden müssen. Das hat das Rathaus auf Anfrage von CDU Fraktionschefin Anna Lüdtke mitgeteilt.

Die Ergebnisse dieses Workshops sollten nach den im Februar im Bauausschuss bekannt gegebenen Plänen schon in diesem Jahr umgesetzt werden. Veränderungen waren unter anderem in Sachen Barrierefreiheit angekündigt.

Grundsätzliche Kritik gab es etwa an den schon Wochen vor dem Ereignis aufgebauten Holzbuden, die der Brandenburger Straße die Anmutung einer Westernstadt verliehen, so Ellen Chwolik-Lanfermann, sachkundige Einwohnerin der FDP, im Ausschuss.

Ob und in welcher Form Großveranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt überhaupt wieder möglich sein werden, sei „auch zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss“ und hänge „maßgeblich von den Vorgaben der Landesregierung im Zusammenhang mit der Coronakrise“ ab.

Vertagt wurde krisenbedingt auch eine Bürgerbefragung zum Weihnachtsmarkt. Laut Rathaus war zur jährlichen Umfrage „Leben in Potsdam“ in diesem Jahr ein eigener Themenblock zum Potsdamer Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ vorgesehen, um ein „aktuelles und breites Meinungsbild zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt“ zu erhalten. Wegen der Coronakrise habe die Umfrage aber verschoben werden müssen.

Grundsätzlich schätze die Stadtverwaltung alle Weihnachtsmärkte in Potsdam als ansprechende Veranstaltungen ein, die mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt seien und jährlich steigende Besucherfrequenzen erzeugten.

Im Zusammenhang mit den Weihnachtsmärkten generierten alle Gewerbetreibenden ein großes Kunden- und Umsatzpotenzial. Verwiesen wird dabei auch auf die zwei verkaufsoffenen Sonntage in der Adventszeit im Zusammenhang mit den Weihnachtsmärkten.

Auf die Nachfrage Lüdtkes zur Bewertung des Niveaus in Sachen Atmosphäre, Optik und Sortiment antwortet das Rathaus, eine objektive Beurteilung in diesem Sinne sei „nicht möglich, weil eine solche Einschätzung immer individuell“ sei und daher „sehr subjektiven Kriterien“ unterliege.

„Zweifellos“ sei allerdings, dass in den letzten Jahren „stetige Verbesserungen beispielsweise hinsichtlich des Angebots der Anzahl und Positionen der Marktstände sowie der Nachhaltigkeit“ erreicht worden seien.

„Unstrittig“ sei zudem, dass sich die Potsdamer Weihnachtsmärkte „zunehmender auch überregionaler Beliebtheit“ erfreuten. So habe der zentrale Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in der Weihnachtszeit nach Veranstalter-Angaben fast 1 Million Besucher.

Verwiesen wird auch darauf, dass Potsdam zur Weihnachtsmesse „Christmas World“ 2017 in Frankfurt am Mai in der Kategorie Großstadt als beste „ Christmas City“ ausgezeichnet worden sei und sich damit im Wettbewerb gegen 49 andere Städte haben durchsetzen können.

Zur Eröffnung ihrer Anfrage hatte CDU-Politikerin Lüdtke darauf hingewiesen, dass der Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße „regelmäßig für Diskussionen“ sorge. „Insbesondere nach dem vergangenen fast fünfwöchigen Weihnachtsmarkt 2019“ habe es „reichlich Kritik von vielen Innenstadthändlern“ gegeben, die den Markt zunehmend als „Belästigung und finanziellen Nachteil bewerteten“.

So hätten Holzbuden zu dicht an den Schaufenstern gestanden, habe es an der weihnachtlichen Atmosphäre der Stände gemangelt, hätten Toiletten gefehlt: „Einige Händler“, so Lüdtke, „klagten über jährlich wachsende finanzielle Einbußen durch den Markt.“

Von Volker Oelschläger