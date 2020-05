Potsdam

Am Sonnabend ist ein weiterer mit dem neuen Coronavirus infizierter Potsdamer gestorben. Das hat Rathaussprecher Markus Klier auf MAZ-Anfrage bestätigt. Weitere Details sollen am Sonntagnachmittag bekannt gegeben werden. Die Zahl der seit Februar an Covid 19 gestorbenen Potsdamer hat sich damit auf 48 erhöht.

Dem Potsdamer Gesundheitsamt seien am Sonnabend fünf neue mit dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet worden. Im Vergleich zu Freitag stieg die Zahl der Genesenen um sieben Personen an. Aktuell gelten laut Gesundheitsamt 314 Potsdamer als genesen.

In den Kliniken der Landeshauptstadt entspanne sich die Situation weiter, so Klier. Insgesamt würden 31 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, in den Kliniken Bergmann (20) und St. Josefs (11) behandelt. Sechs Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, würden aktuell auf der Intensivstationen im Klinikum Ernst von Bergmann betreut.

Seit Februar haben sich den Angaben nach 624 Potsdamer nachweislich mit dem Virus infiziert. Aktuell befänden sich 449 Potsdamer als Kontaktpersonen der Kategorie I in häuslicher Quarantäne.

