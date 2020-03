Große Hilfen, kleine Hilfen: Bornstedter verschenken DVD’s

Bornstedt

„Das sind Bestände von Jahren; ich hab’ alles schon gesehen“, sagt Marcus Wiggert (36): „Ich hatte diese Filme schon, bevor wir wir her gezogen sind.“ 91 DVD’s stehen in seinem Wohnungsflur; Wiggert verschenkt sie: „In dieser Corona-Zeit müssen viele Menschen ja zu Hause bleiben und haben plötzlich Zeit.“ Zum Fernsehen, aber auch, um sich Filme anzuschauen. „Es hat ja nicht jeder Netflix oder sowas; nicht jeder kann sich das leisten.“ Und weil es keine Läden mehr mit Sonderangeboten gibt, hat Marcus eins: „Die Leute können sich Filme bei mir abholen, alle gut erhalten, viele schon ein paar Jahre alt.“ Klassiker sind darunter wie die Trilogie „Der Pate“ oder die drei Wolverine-Filme, aber auch Krimis, Dramen, Liebesfilme.

„Da sind auch eine Rehe Kriegsfilme dabei“, erklärt Wiggert eine offenkundige Themenhäufung: „Wir waren beide mal bei der Bundeswehr.“ Heute ist er IT-Berater, arbeitet ohnehin oft von Zuhause, jetzt ist er dazu verpflichtet. Und Steffi Steinert (42), im Normalberuf Fall-Manager bei der Job-Agentur, ist erkältet und muss sich als vorerkrankte Risikopatientin in Acht nehmen vor dem neuen Virus. Sie weiß, wie es ist, zu Hause bleiben zu müssen und Beschäftigung zu suchen. Sich von den DVD’s zu trennen, fällt ihr nicht schwer. Die Geschmäcker der beiden sind eh sehr verschieden; den frei werdenden Platz können sie gebrauchen und dabei auch noch Gutes tun.

Auf Facebook haben sie deshalb die Filme angeboten und bekommen immer wieder Anfragen, ob Kinderfilme dabei sind etwa. Marcus muss das verneinen; er hat selber einen Sohn, und der behält die Filme lieber, die er hat.

Wiggert gibt die Filme einzeln ab, in Paketen oder alle auf einmal. Er will nichts haben dafür, kein Geld verdienen damit in dieser Zeit. Wenn aber doch jemand „einen Taler“ geben will, wandert der in die Sparbüchse des Filius. Nur, wenn jemand viele Filme holt und die dann im Netz verhökert, fände er das nicht so gut. „Magenschmerzen möge der bekommen!“

