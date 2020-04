Oberbürgermeister will Klinikspitze beurlauben lassen

Potsdam

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat nach MAZ-Informationen im Rahmen einer Telefonkonferenz heute Mittag gegenüber den Fraktionschefs seine Vorgehensweise für die heutige Aufsichtsratssitzung am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ erläutert. Er will dem Aufsichtsrat in seiner Eigenschaft als Gesellschafter eine sechsmonatige Beurlaubung der beiden Geschäftsführer – Dorothea Fischer (medizinische Geschäftsführung) und Steffen Grebner (kaufmännische Geschäftsführung und Vorsitzender Geschäftsführer) – bei vollen Bezügen vorschlagen.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Eine Interimsgeschäftsführung soll eingesetzt werden. Während dieser sechs Monate soll es eine Untersuchung am Klinikum geben.

Weitere MAZ+ Artikel

Fraktionen sollen unterschiedlich reagiert haben

Die Reaktion der Fraktionschefs soll geteilt ausgefallen sein. Der Vorwurf an Schubert: Er spiele auf Zeit.

„Die Andere“ kündigte daraufhin an, im Hauptausschuss am Mittwoch – unabhängig vom Ergebnis der Aufsichtsratsitzung am heutigen Dienstag – einen Dringlichkeitsantrag stellen zu wollen: Der Gesellschafter – sprich: der Oberbürgermeister –solle die Geschäftsführung mit sofortiger Wirkung abberufen.

Lesen Sie mehr

Von Ildiko Röd