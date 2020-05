Corona-Krise im Potsdamer Klinikum: Schrittweise Wiedereröffnung geplant

Potsdam

Keine Neuaufnahmen, keine Verlegungen mehr: Auf den Tag genau einen Monat ist es her, dass Potsdams größtes Krankenhaus vom Netz ging – und die Stadt wegen des Corona-Ausbruchs den Aufnahme-Stopp verkündete. Inzwischen ist die alte Geschäftsführung des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums beurlaubt, eine Untersuchungskommission auf den Weg gebracht – und das Ziel aller Bemühungen klar definiert: Das Bergmann soll so bald wie möglich wieder den Betrieb aufnehmen. Doch wann genau das sein wird, ist noch immer völlig offen. Klarheit könnte die Pressekonferenz am Freitagmittag bringen, zu der die beiden Interims-Geschäftsführer geladen haben. Klar ist: Der Druck auf die Verantwortlichen wächst.

Denn umliegende Krankenhäuser wie unter anderem das katholische St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam oder auch das städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel müssen seit dem Aufnahmestopp im Bergmann die Versorgung von deutlich mehr Patienten als üblich sicherstellen – eine zunehmende Herausforderung. Hinzu kommt, dass nicht alle Fachgebiete des Potsdamer Klinikums von anderen Häusern aufgefangen werden können. Auf MAZ-Anfrage heißt es dazu aus dem Rathaus der Landeshauptstadt: „Der Stadt sind Probleme in Bezug auf die Unterversorgungen bei der Augenheilkunde, der Urologie und dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich bekannt, da diese Fachbereiche in den direkten Umlandkliniken nicht angeboten werden.“ Dadurch hätten die Rettungsdienste weitere Fahrten.

Schrittweise Wiedereröffnung geplant

Das Klinikum selbst hat sich auf MAZ-Anfrage bisher nicht zu einer Wiedereröffnung geäußert, stattdessen auf die Pressekonferenz am heutigen Freitag verwiesen. Auch das Gesundheitsministerium des Landes hält sich zu der Frage, wann eines der größten Kliniken des Landes wieder ans Netz gehen kann, bedeckt. Zwar hat es laut Pressesprecher Gabriel Hesse kürzlich ein Treffen der neuen Interims-Geschäftsführer mit Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und der zuständigen Hausleitung gegeben. „Und dabei ging es auch um eine Wiedereröffnung“, so Hesse. Einen Zeitplan könne er allerdings nicht nennen. „Das Klinikum erarbeitet derzeit ein Konzept, wie man schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen kann. Dieser liegt allerdings noch nicht vor.“

Die Entscheidung, ob und wann das „ Ernst von Bergmann“ wieder zum Voll-Betrieb zurückkehren kann, liegt ohnehin nicht beim Land. „Das ist die Entscheidung des Gesundheitsamtes der Stadt Potsdam und des Klinikums“, so Hesse. Aus dem Rathaus heißt es dazu: Eine Wiedereröffnung sei schrittweise geplant. Doch dafür müsse zunächst „ein schlüssiges Konzept vorgelegt und abgenommen sein, wie ein stufenweiser Wiedereinstieg sicher vollzogen werden kann“.

Klinik soll in drei Bereiche aufgeteilt werden

Notwendig ist dafür die Aufteilung des Krankenhauses in drei strikt getrennte Bereiche: den schwarzen Bereich – hier werden nachweislich Covid-positive Patienten behandelt; den grauen Bereich – hier liegen die Testergebnisse für die Patienten noch nicht vor und den weißen Bereich –hier müssen Patienten und Mitarbeiter nachweislich nicht infiziert sein. Um das gewährleisten zu können, hat das Klinikum Umbauten und weitere aufwendige Vorbereitungen angekündigt. Wie weit die inzwischen gediehen sind? Auch auf diese Frage erwarten viele bei der Pressekonferenz am heutigen Freitag Antworten.

Von Anna Sprockhoff