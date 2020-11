Potsdam

Renate Schulze sitzt in ihrem Rollstuhl und wartet. Auf ihre Tochter, die eigentlich schon da sein sollte. Um zehn hätten sie einen Besuchstermin gehabt. Jetzt ist es elf und Renate Schulze wird langsam nervös. „Da muss doch was los sein in der Stadt“, sagt sie und schaut in Richtung Eingang, einer Wand aus Glas, hinter der die schale Novembersonne müde in den Morgen blinzelt.

Seit der Virus durch die Welt fegt, ist hier alles anders in der Seniorenresidenz Park Sanssouci, einem hellen Neubau im Zentrum von Potsdam. 82 Seniorinnen leben hier, seit Februar auch Renate Schulze, bald 90 Jahre alt. Eine robuste ältere Dame, mit Brille und silbergrauem Kurzhaarschnitt, in deren verschmitztem Lächeln die junge Frau durchscheint, die sie einst war.

Anzeige

„Ich hatte einen schlechten Start“, sagt Schulze über die ersten Wochen in ihrem neuen Leben. An diesem Morgen sitzt sie in der hellen Cafeteria im Erdgeschoss der Residenz. An einem Nachbartisch wird ein Geburtstag gefeiert. Die Gäste gratulieren mit Luftballons, Maske und Abstand.

Von heute auf morgen in der Isolation

Eine neue Normalität, an die sich in den letzten Monaten auch Renate Schulze gewöhnen musste. Im Februar bezog sie hier ihr Zimmer im Obergeschoss, im März schloss die Residenz ihre Türen für die Außenwelt. Frau Schulze lebte von heute auf morgen in der Isolation. Keine Besuche, keine Ausflüge, kein Chor. Kontakt mit der Familie nur über Telefon.

Einrichtungsleiterin Maritta Melcher mit Heimbewohnerin Renate Schulze (89). Quelle: Bernd Gartenschläger

Nicht nur in der Seniorenresidenz Park Sanssouci verschloss man sich. Deutschlandweit gingen Pflege- und Seniorenheime in den Lockdown. Deutschlandweit häuften sich die Schreckensmeldungen. In einer Einrichtung in Wolfsburg starben 27 Seniorinnen an dem Virus. In einem Heim in Potsdam infizierten sich 28 Bewohnerinnen. In ganz Brandenburg leben rund 130.000 pflegebedürftige Menschen. 130.000 Risikopatienten, die es zu schützen gilt, keine leichte Aufgabe, weder für Angehörige noch für geschultes Pflegepersonal. Noch für die Betroffen selber.

In der Residenz Park Sanssouci verlief bisher alles glimpflich. Ein Verdachtsfall, aber keine Infizierten, keine Covid-19-Opfer – der Schock der letzten Monate sitzt trotzdem tief. Nicht nur bei den Bewohnerinnen, die sich plötzlich hinter Glas wiederfanden, auch bei den Pflegekräften und der Leitung des Hauses.

In der gläsernen Eingangshalle steht an diesem Vormittag eine kleine resolute Frau und versucht Ordnung ins Gedränge zu bringen. Rollstühle sirren durch die Lobby, eine Dame mit einer Puppe im Arm verweigert eine Strickjacke. Maritta Melcher begrüßt, tätschelt Hände und ermahnt. Sie leitet das Haus. „Seit wir hier unten unseren neuen Besuchsbereich eingerichtet haben, ist hier immer etwas los“, sagt sie und lacht.

Abstand, Masken und Besuch nur mit Anmeldung

Momentan müssen sich Angehörige anmelden, wenn sie die Seniorenresidenz besuchen wollen. Das gilt nicht nur in Melchers Haus, sondern in allen Einrichtungen in Brandenburg. So steht es in den Corona-Verordnungen des Landes. Auch der Abstand soll gewahrt werden. In der Seniorenresidenz Park Sanssouci sind die Zimmer der Bewohnerinnen daher tabu. Kaffee und Kuchen gibt es in der Cafeteria oder im Besuchsbereich.

„Es ist gut, dass wir den Kontakt mit den Familien wieder ermöglichen können“, sagt Melcher. Im ersten Lockdown sei das anders gewesen. Damals hätten sie von einen auf den anderen Tag die Türen dicht gemacht. Spricht Maritta Melcher über diese Wochen im Frühjahr wird sie sehr ernst. Sie erzählt von mangelnder Schutzausrüstung, von der Angst der Bewohnerinnen und der ihres Teams, von Sterbenden und fehlenden Angehörigen. Aber auch von einem Zusammenhalt, der bis heute anhalte.

Renate Schulze hat die Zeit im Frühling mit Nachrichten schauen, Filmen, Bingo-Nachmittagen und telefonieren verbracht. Die Einschränkungen aus dem Frühjahr hält sie für richtig. Dass sie ihre Enkel momentan nur draußen treffen kann und beim Chornachmittag Maske tragen muss, stört sie ebenfalls nicht. „Es geht nun mal nicht anders gerade, warum sollten wir uns da empören?“ Kommt die schlechte Laune trotzdem, wendet sie einen Trick an, den sie auch ihren Mitbewohnerinnen mit auf den Weg gibt: „Man muss sich etwas Schönes suchen“, sagt sie. „Jeden Tag eine Sache.“ Manchmal sei das der Sonnenuntergang, manchmal ein gutes Gespräch.

Hoffen auf den Impfstoff und Schnelltests für Angehörige

Für die nächsten Monate hofft sie trotzdem auf einen Impfstoff und einen Weg zurück in ihr altes Leben. Bis es soweit ist, hat Renate Schulze bereits vorgesorgt. Gemeinsam mit „Frau Konrad“, wie sie sagt, einer zarten Dame, mit der sich Renate Schulze nicht nur den Mittagstisch teilt, sondern auch die Leidenschaft für Gedächtnistraining, will sie die anstehenden Weihnachtsfeiertage in der Residenz verbringen. Mit ihrer Familie hat sie ihren Plan bereits besprochen.

Auch Maritta Melcher plant für die kommende Zeit. Bald soll es einen Schnelltest geben, mit dem sich Angehörige testen lassen können. Die Test sind Teil einer bundesweiten Teststrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Maritta Melcher ist allerdings noch skeptisch. Ergebnisse liefert der Test nach 20 Minuten und nicht jede Pflegekraft darf ihn durchführen. „Das wird eine Herausforderung“, sagt Melcher. Aber eine, die sich meistern ließe.

Von Gesa Steeger