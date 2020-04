Chefarzt des Potsdamer Klinikums zur Behandlung schwerer Covid-19-Patienten: „Eine echte Tortur für jeden Körper“

Potsdam

Es sind schwerer Zeiten für das Team des Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum: Steigende Infiziertenzahlen, Aufnahmestopp, Vorwürfe gegen leitende Ärzte und Geschäftsführung sorgen fast täglich für Schlagzeilen – und trotzdem kämpfen die Ärzte und Mitarbeiter täglich um das Wohl ihrer Patienten, mitunter auch um Leben und Tod. Dr. Michael Oppert ist Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Intensivmedizin und kümmert sich auch um die schwerkranken Corona-Patienten. Mit der MAZ hat er darüber gesprochen.

Herr Doktor Oppert, Sie leiten als Chefarzt das Zentrum für Notfall- und Intensivmedizin. Sie haben also derzeit viel mit den schweren Coronafällen zu tun?

Dr. Michael Oppert: Ja, das ist richtig. Dabei unterscheidet sich die intensivmedizinische Versorgung von den Covid-Patienten aber nicht grundsätzlich von der, die andere Patienten erhalten. Wenn man von Dingen wie der persönlichen Schutzausrüstung des medizinisches Personals absieht.

Wann wird ein Corona-Patient denn zu Ihrem Patienten auf der Intensivstation?

Man nennt das „silent hypoxemia“, also einen stillen Sauerstoffmangel im Blut. Die Patienten fühlen sich lange relativ wohl, sie merken gar nicht, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Und dann, auf einmal, kippt die Situation und es kommt zu einer schwerwiegenden Störung der Atmung. Das ist das entscheidende Organversagen bei den Covid-19-Patienten.

Dr. Michael Oppert ist Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Intensivmedizin. Quelle: privat

Der Patient bekommt also keine Luft mehr?

Richtig, er hat eine heftige Atemnot, die er aber erst relativ spät bemerkt.

Ist das ein typischer Verlauf?

Häufig haben die Patienten milde Symptome. Und es gibt die Patienten, bei denen es dann sehr schnell sehr schlecht wird. Das betrifft vor allem die Älteren, das wissen wir.

Wie geht es weiter, wenn ein solcher Patient mit akutem Lungenversagen ins Krankenhaus kommt?

Der Patient kommt auf unsere Covid-Intensivstation und wird dort behandelt wie alle Patienten, die nicht mehr selbst atmen können: Er wird beatmet. Das geht zum einen nicht-invasiv, also über eine Maske. Wenn das nicht ausreicht, dann wird der Patient in eine Narkose versetzt und intubiert.

Das ist dieselbe Beatmung wie während einer Operation. Wie funktioniert so eine Intubation?

Tubus ist lateinisch für Röhre. Bei einer Intubation wird ein Beatmungsschlauch durch den Mund über die Luftröhre in die Lunge geführt. Dort wird er positioniert und fixiert. Wenn ein gesunder Mensch atmet, dann strömt die Luft in die Lunge. Das passiert aber nicht, weil das Einatmen Druck erzeugt, sondern weil der Brustkorb gedehnt wird. Das Einströmen der Luft passiert also passiv. Bei einem Lungenversagen passiert genau das nicht mehr, deshalb wird über den Schlauch dann mit Überdruck Luft zugeführt.

Das klingt nicht sehr natürlich.

Genau – es ist unphysiologisch, was wir da tun. Aber es ist die einzige Chance, Sauerstoff in den Körper des Patienten zu kriegen. Und eine Aufgabe der Lunge ist genau das: Sie soll Sauerstoff in den Körper bringen, damit das Blut mit diesem angereichert wird und gleichzeitig die Kohlensäure des Körpers aus dem Blut in die Lunge bringen, um die Kohlensäure abzuatmen.

Sie sagen, der Patient ist in Narkose. Der merkt das also nicht?

Das ist so ähnlich wie bei einer Operation. Nur dass die Narkose sehr viel länger dauert, über Tage oder Wochen. Dabei ist sehr wichtig, dass wir nur so stark narkotisieren, wie es unbedingt sein muss. So tief wie nötig, aber so wenig tief wie möglich. Wir wollen, dass der Patient nicht leidet, aber zugleich ist auch klar, dass eine tiefere Narkose eben nicht gut für den Patienten ist. Da leiden Kreislauf, Muskeln und Nerven.

Bei den schlimmen Szenen, die aus italienischen Krankenhäusern zu sehen waren, lagen beatmete Patienten oft auf dem Bauch. Warum macht man das?

In der Lunge ist Flüssigkeit, gerade wenn sie so schwer von einer Lungenentzündung geschädigt ist. Diese Flüssigkeit folgt der Schwerkraft. Wenn der Patient auf dem Rücken liegt, fließt sie sozusagen in Richtung Matratze. Die hinteren Lungenabschnitte sind also voller Flüssigkeit, die oberen sind frei. Wenn man den Patienten auf den Bauch dreht, dann ist die Belüftung der Lungenabschnitte sehr gut, die jetzt unten sind. Die Durchblutung der Lunge folgt ebenso der Schwerkraft. Daher ist das Verhältnis von Durchblutung und Belüftung dann am besten. Bis sich die Flüssigkeit umverteilt hat, dauert es etwa zwölf bis 16 Stunden. Dann wird der Patient zurückgedreht. Damit wird immer wieder für eine gute Durchblutung und Belüftung der Lunge gesorgt.

Woran sterben die Covid-Patienten, wenn es nicht an der Atmung liegt?

Bei manchen ist das Lungenversagen so ausgeprägt, dass man sie nicht mehr beatmen kann. Da reicht dann sogar die Zufuhr von reinem Sauerstoff nicht aus – die Schwere der Krankheit kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man weiß, dass bei normaler Atmung in der Luft etwa 21 Prozent Sauerstoff sind und wir bis zu 100 Prozent in den Patienten leiten können. Der Übertritt vom Sauerstoff in die Blutbahn reicht nicht mehr aus. Es kann auch sein, dass die Lunge versteift durch den andauernden Stress, den sie unter der Beatmung hat.

Gibt es auch andere Todesursachen?

Es gibt außerdem Sekundärkomplikationen im Rahmen der Intensivtherapie, es gibt andere Organversagen und Infektionen wie Sepsis. Dies passiert in den allermeisten Fällen endogen, also aus dem Körper des Patienten heraus. So können zum Beispiel Darmkeime in die Blutbahn gelangen. Solche Komplikationen kennen wir von allen anderen Intensivpatienten leider auch, das ist kein Covid-spezifisches Problem.

Dagegen geben Sie doch sicher präventiv Medikamente?

Die meisten Patienten, die wegen einer Lungenentzündung beatmet werden, bekommen natürlich Antibiotika. Das ist bei Covid-19 nicht der Fall, weil die Krankheit durch einen Virus ausgelöst wird und da wirken Antibiotika nicht. Schlaf- und Schmerzmittel sind der Standard, außerdem erhalten viele ein Medikament, das man im Volksmund Blutverdünner nennt. So bekommen die Patienten keine Thrombose während des langen Liegens. Kreislaufstützende Medikamente halten den Blutdruck aufrecht.

Das Bergmann-Klinikum hat eine eigene Corona-Station eingerichtet mit Beatmungsplätzen. Quelle: Bergmann-Klinikum

Wie werden die Patienten ernährt?

In den ersten Tagen meist gar nicht. Danach entweder über die Vene oder über eine ganz feine Magensonde.

Eine solche Behandlung klingt sehr aufwändig. Wie viel Personal braucht man da?

Den größten Aufwand birgt das schon angesprochene Drehen, weil man da extrem aufpassen muss, dass kein Zugang herausfällt. Es wäre eine Katastrophe, wenn eines der gegebenen Medikamente schlagartig nicht mehr gegeben würde. Das muss gut geplant sein, es sind vier oder fünf Kollegen mit dem Drehen eines Patienten beschäftigt. Es gibt Mindeststandards, die man auch wirklich auf keinen Fall unterschreiten kann – eher im Gegenteil. Die Behandlung der Covid-Patienten ist so aufwändig, dass man das Personal eher aufstocken muss. Schließlich ist das auch für alle Pflegekräfte und Ärztinnen sehr kräftezehrend.

Wie geht es denn den Patienten, wenn sie eine solche Beatmung überstanden haben? Man hat ja schon nach einer Blinddarm-OP Halsschmerzen vom Intubieren.

Die Folgeschäden von Covid-19 können wir noch nicht einschätzen, die wissenschaftlichen Daten sind einfach noch limitiert. Was wir aber wissen ist, dass eine lang anhaltende Beatmung speziell ist. Wir wissen aus China und Italien, dass die mittlere Beatmungsdauer bei 20 Tagen liegt. Man braucht sehr viel Erfahrung und Gefühl dafür, die Beatmung langsam in ein normales Maß zurückzuführen. Man kann, anders als bei einer Operation, nicht einfach den Tubus ziehen. Stattdessen macht man einen Luftröhrenschnitt, bevor man die Narkose des Patienten zurückfährt und ihn langsam aufwachen lässt.

Ein Luftröhrenschnitt ist in Filmen immer das letzte Mittel und wird meist vom Helden mit einem Kugelschreiber gemacht.

Wir machen das zum Glück eleganter. Ein Luftröhrenschnitt wird von erfahrenen Intensivmedizinern sehr präzise gemacht, das ist ein minimalinvasiver Eingriff, dann noch in Narkose. Es ist einem wachen Patienten gar nicht zuzumuten, dass er einen Schlauch im Rachen hat. Nach so vielen Tagen braucht man aber einen wachen, motivierten, mitarbeitenden Patienten. Deshalb wird der Beatmungsschlauch gekürzt, er setzt dann direkt an der Luftröhre an. Dann kann man den Patienten nach und nach von der Beatmung abtrainieren.

Ist im Klinikum schon ein Covid-Patient so weit?

Nein, aber das wird kommen.

Zugleich werden die Beatmungspatienten immer mehr. Wie lange reichen die Betten?

Wir sind in Potsdam, Brandenburg und Deutschland gut aufgestellt und haben ausreichend Betten.

Man hört immer wieder von Triage, also der Entscheidung der Ärzte, wer noch behandelt wird – und wer nicht. Stehen Sie und Ihre Kollegen perspektivisch hier in Potsdam vor solchen Entscheidungen?

Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber im Moment stehen wir ganz klar nicht vor einer solchen Situation, es gibt ausreichend Kapazitäten. Es gibt solche Entscheidungen, das haben wir jetzt in Spanien, Frankreich, Italien und den USA gesehen. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wir in eine solche Situation kommen. Jeder Patient, der an ein Beatmungsgerät möchte, kommt auch an eines.

Moment, es geht da ums Wollen? Der Patient entscheidet das?

Jeder Patient wird aufgeklärt, wir sagen denen, wie es ist. Und eine langfristige Beatmung ist eben keine Blinddarm-Operation, die gleich vorbei ist. Jeder Patient entscheidet, ob er intubiert werden möchte – oder eben nicht. Es gibt immer auch Patienten, die wollen dann beispielsweise nur über die Maske beatmet werden, sich aber die Tortur des Intubierens nicht antun. Und das ist eine echte Tortur, für jeden Körper. Und ja – es gibt Patienten, die 85 oder 95 Jahre alt sind und dann sagen, dass sie gern leben möchten – aber nicht um jeden Preis.

Von Saskia Kirf