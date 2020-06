Covid-19 in Potsdam - Corona-Ermittlungen am Potsdamer Klinikum: Was Sie jetzt wissen müssen

Die Corona-Lage am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum war dramatisch: Hunderte Infizierte, 47 Tote. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen hochrangige Mitarbeiter des Krankenhauses wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.