Potsdam prüft weitere Verfahren gegen Bergmann-Mitarbeiter

Die Landeshauptstadt Potsdam prüft weitere Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Mitarbeiter des Klinikums „ Ernst von Bergmann“. Das bestätigte das Rathaus der MAZ am Mittwoch. Gegen wen sich so ein Verfahren richten könnte, sagt die Stadtverwaltung mit Hinweis auf den Datenschutz nicht. Bislang laufen fünf Verfahren gegen die beiden derzeit beurlaubten Geschäftsführer und gegen drei leitende Ärzte.

Anlass für mögliche neue Verfahren ist der Zwischenbericht zur Aufarbeitung des Coronavirus-Ausbruchs im Klinikum, den dessen Interimsgeschäftsführer in der vergangenen Woche vorgelegt haben. Der Bericht listet unter anderem auf, wann und wo die ersten Patienten und Mitarbeiter mit Sars-CoV-2 infizierte waren und rückt dabei die Nephrologie in den Fokus. Die Station, auf der Nierenleiden behandelt werden, ist laut dem Untersuchungsbericht einer von drei wesentlichen Ausbruchsclustern. Dort sind früh Infektionen aufgetreten, die offenbar auch schnell an Dynamik gewonnen haben. So hatte man laut dem Bericht bereits am 23. März zwei symptomatische Verdachtspatienten auf der Nephrologie identifiziert und auf das Coronavirus abgestrichen.

Meldekette ist unklar

Zudem hat sich an diesem Tag ein Mitarbeiter der Nephrologie beim Chefarzt gemeldet und berichtet, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde – doch es ist unklar, ob und wohin dieser den Fall meldete. Das Potsdamer Gesundheitsamt hatte, so ein Sprecher, vor dem 30. März keine Kenntnis über infizierte Mitarbeiter des Klinikums. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist ein verantwortlicher Chefarzt aber dazu verpflichtet, das Gesundheitsamt umgehend aber auf jeden Fall binnen 24 Stunden zu informieren, wenn er feststellt, dass Mitarbeiter innerhalb eines kurzen Zeitraums an Covid-19 erkrankt sind. Das gilt sogar schon bei einem bloßen Verdacht auf Ansteckungen innerhalb eines Krankenhauses. Zur Erinnerung: Von einem Ausbruch geht das Infektionsschutzgesetz bereits bei „zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird“, aus.

Am Tag, als sich der Nephrologie-Mitarbeiter seinem Vorgesetzten offenbart, wird auch ein Patient der Geriatrie auf das Virus getestet – es ist dort bereits der zweite Verdachtsfall, bei dem ein Abstrich gemacht wird. Spätestens am 25. März steht fest: Im Klinikum ist es zu einem Coronavirus-Ausbruch gekommen. An diesem Tag sind zwei Mitarbeiter der Nephrologie und zwei Patienten laborbestätigt Covid-positiv – der zweite Nephrologie-Mitarbeiter zeigt das laut Zwischenbericht ebenfalls seinem Abteilungsleiter an. Zudem erhalten am 25. März zwei Patienten der Geriatrie und ein Mitarbeiter der Angiologie ihre positiven Befunde. Weitere Abstriche bei Patienten und Mitarbeitern erfolgen.

Schon einen Tag zuvor, am Mittag des 24. März, wird die Nephrologie laut dem Zwischenbericht komplett abgeriegelt. Demnach wurden keine Patienten mehr aufgenommen, verlegt und entlassen; Ärzte und Pflegepersonal wechselten nicht mehr die Station. Kontaktpersonen, heißt es, blieben in ihren Zimmern.

Umzug mitten im Ausbruch

Pikant: Am 23. März, also mitten im Ausbruchsgeschehen, zieht die Nephrologie um – einer von mehreren hausinternen Umzügen, die dem Bestreben geschuldet sind, einen Covid-19-Bereich einzurichten und besonders gefährdete Stationen – etwa die Tagesklinik der Onkologie – räumlich von diesem zu entfernen. Im Zwischenfazit der Interimsgeschäftsführung steht als Analyse dieses Vorgangs: „Kein räumlicher Zusammenhang zwischen Stationsumzügen und nachgewiesenen Infektionen.“ Zugleich räumen die Verantwortlichen ein, es habe noch bis zum 27. März Verlegungen auf die Geriatrie gegeben. Dort, auf der Nephrologie und der Urologie war die Infektionshäufung schließlich Ende März aufgefallen. „Derzeit werden das Zwischenfazit und der Abschlussbericht durch das Gesundheitsamt eingehend geprüft“, so ein Stadtsprecher dazu. „In diesem Rahmen wird auch geprüft, ob die Voraussetzungen für die Einleitung weiterer Ordnungswidrigkeitsverfahren vorliegen.

Covid-positive Mitarbeiter, auch derjenige von der Nephrologie, seien umgehend in die Quarantäne geschickt worden, sagt eine Sprecherin des Klinikums. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr nachzuvollziehen, ob diese Quarantäne vom Gesundheitsamt angeordnet wurde oder ob die Mitarbeiter von sich aus zu Hause blieben. „Es haben sicherlich auch viele Mitarbeiter eigenverantwortlich gehandelt, weil ja weithin bekannt war, dass bei einem positiven Test sofort die Quarantäne folgt“, so die Sprecherin. Zu keinem Zeitpunkt habe ein positiv Getesteter weitergearbeitet, das entspricht auch den Richtlinien des Robert Koch Instituts.

Staatsanwaltschaft prüft weiterhin

An anderer Stelle hat das Klinikum gegen dessen Weisungen verstoßen: Als im März ein zweijähriger Junge mit einer Lungenentzündung aus einem Berliner Krankenhaus ins Klinikum verlegt wurde, stellte sich heraus, dass das Kind das Virus in sich trägt. Die 25 Mitarbeiter, die bereits mit dem Jungen in Kontakt gewesen waren, arbeiteten weiter – und zwar mit Wissen des Gesundheitsamtes und entgegen der RKI-Empfehlungen. „Hier gab es mit Vorliegen des Testergebnisses eine enge Abstimmung des leitenden Arztes und des Gesundheitsamts“, heißt es aus der Stadtverwaltung dazu. Eine Quarantäne der Mitarbeiter hätte die Station lahmgelegt. „Unter Berücksichtigung aller gebotenen hygienischen Maßnahmen, der aktuellen RKI-Empfehlungen und mit einer flankierenden, engmaschigen Testung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Station konnte der Betrieb der Kinderklinik somit aufrechterhalten werden.“ Dort seien in der Folge keine weiteren Infektionen aufgetreten.

Derweil prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam noch immer, ob sich ein begründeter Anfangsverdacht gegen die bereits von Ordnungwidrigkeitsverfahren betroffenen Ärzte und die Geschäftsführer verdichtet. Die Stadt habe weitere Unterlagen übermittelt, sagt Potsdams Leitender Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann: „Wir werten diese Unterlagen gerade aus.“ Zudem habe man den Zwischenbericht des Klinikums erbeten. „Wir sind an dieser Stelle auf freiwillige Zuarbeiten angewiesen, auf Dokumente, die von der Stadt als wichtig erachtet werden“, so Lehmann. „Wir haben derzeit keine Zwangsmittel, um Unterlagen anzufordern, wir können keine Zeugen anhören oder Beschuldigte vernehmen.“ Das alles sei erst möglich, wenn die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Klinikums aufnimmt.

