Corona: Hilfe für Filmschaffende in letzter Sekunde

Zahlreiche freie Filmschaffende aus Babelsberg bekommen nun doch Kurzarbeitergeld. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag mitteilte, sei es in Gesprächen mit der Agentur für Arbeit Potsdam sowie der brandenburgischen Landesregierung gelungen, Zusagen für die Genehmigung von Kurzarbeit in der Studio Babelsberg AG zu erreichen.

Landesregierung und Arbeitsagentur einigen sich mit Filmbranche

Das Unternehmen habe daraufhin am Donnerstag Kurzarbeitergeld für seine auf Produktionsdauer beschäftigten Filmschaffenden beantragt. „Die Auffassung der Geschäftsführung, dass Kurzarbeit für befristet Beschäftigte grundsätzlich nicht möglich sei, hat sich als falsch herausgestellt. Gemeinsam mit der Landesregierung haben wir nun aber ein Einlenken des Studios erreicht“, sagte der Gewerkschaftssekretär Hikmat El-Hammouri.

800 Filmschaffende an „ Matrix 4“ und „Uncharted“ in Babelsberg beteiligt

Bis zu 800 befristete Beschäftigte sollen laut der Initiative „Wir sind Babelsberg“ an den zwei Hollywood-Großproduktionen „ Matrix 4“ und „Uncharted“ beteiligt sein. Mitte März wurden die Arbeiten den Filmen wegen der Corona-Epidemie bis auf weiteres gestoppt.

Die Tochtergesellschaften der Studio Babelsberg AG für diese Filmproduktionen hatten daraufhin alle befristeten Verträge gekündigt. Zuletzt hieß es von allen Seiten, dass Kurzarbeit für solche Beschäftigungsverhältnisse nicht möglich sei. Die Filmschaffenden forderten deshalb Regierung, Arbeitsagentur und Studio auf eine schnelle Lösung zu finden.

Der Branchenanwalt Steffen Schmidt-Hug hatte gegenüber der MAZ die Kündigungen zuvor als „nichtig“ eingeschätzt. Als Vertreter zahlreicher Filmschaffender kündigte er Klagen dagegen an, sollte nicht bis Freitag eine Einigung erfolgen.

„Für viele unserer Mitglieder ist die aktuelle Krise existenziell und es war deshalb wichtig, dass Kündigungen abgewendet und Verdienstausfälle der betroffenen Filmschaffenden so schnell wie möglich aufgefangen werden. Dafür ist Kurzarbeit das richtige Instrument“, unterstrich Verdi-Sekretär El-Hammouri.

Den Kurzarbeits-Tarifvertrag hat Studio Babelsberg nicht abgeschlossen

Er kritisierte dennoch, dass Studio Babelsberg es weiterhin ablehne, den von der Gewerkschaft, dem Schauspielverband BFFS und der Produzentenallianz (PA) für die Filmproduktionsbranche abgeschlossenen Kurzarbeits-Tarifvertrag zu übernehmen.

„Die betroffenen Filmschaffenden erhalten nun lediglich die gesetzlichen 60 Prozent ihres ausgefallenen Nettoverdienstes für die Dauer der Kurzarbeit statt zusätzlich eine Aufstockung auf die volle Tarifgage“, sagte El-Hammouri.

Er verwies auf andere Filmproduktionsunternehmen, darunter auch Babelsberger Firmen, die „deutlich mehr Fairness gegenüber ihren immer nur kurzzeitig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewiesen“ hätten.

