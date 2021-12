Potsdam

Noch immer sinken die Corona-Inzidenzen in Potsdam nicht nachhaltig – die Stadt hat zwar landesweit derzeit die besten Werte, aber trotzdem sind Hunderte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 pro Woche zu verzeichnen. Zugleich steigen die Patienenzahlen in den Krankenhäusern stetig an. Das wirkt sich auch auf die Kräfte des medizinischen Personals aus.

Pfleger und Ärzte „mit ihrer Kraft am Ende“

Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm hatte kürzlich im MAZ-Interview auf die prekäre Lage von Ärztinnen und Pflegern hingewiesen: „Die Kollegen kämpfen um jeden einzelnen Patienten, das ist absolut unstrittig. Aber die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte sind auch mit ihrer Kraft am Ende. Und dann ist da noch das Wissen, was jetzt auf sie zukommt. Sie sehen die Wand schon, auch wenn sie noch nicht da ist.“

Jetzt sagt auch Tillmann Schumacher, Infektiologe am Bergmann-Klinikum, wie schlecht es den Mitarbeitenden geht. „Covid macht echt müde. Covid kostet wahnsinnig viel Kraft und Substanz. Das merkt jeder in unserem Bereich, der vor Ort ist“. Besonders erfahrene Kollegen liefen „auf Reserve“, sagt Schumacher. „Die sind reizbarer, ungeduldiger, schneller müde. All das kenne ich nicht von ihnen.“ Es sei schwierig, die Intensivstationen personell zu besetzen.

Zwar gebe es Hilfsangebote für die Kollegen. „Viele suchen sich auch Rat und Hilfe außerhalb. Aber am Ende hilft nur, dass man Zeit hat, dass man frei hat und den Kopf frei kriegt. Die nächsten vier Wochen werden sehr anstrengend“, so Tillmann Schumacher.

