Zehntklässler fordern Absage der Abschlussprüfungen

In einem offenen Brief an das brandenburgische Bildungsministerium haben die Zehntklässler des Leibniz-Gymnasiums in Potsdam die Absage der mündlichen und schriftlichen Abschlussprüfung (MSA) gefordert. Diese Prüfungen sollen trotz des langanhaltenden Ausfalls des regulären Unterrichts ab dieser Woche stattfinden.

„Die Corona-Krise hat uns stark getroffen, uns fehlen fast vier Wochen Schule, in denen wir uns auf die Abschlussprüfungen in der Schule hätten vorbereiten sollen“, heißt es zu Beginn des Briefes, den nach Angaben des Schülers Aaron Geronimo Laabs „ein Großteil der 10. Klassen des Leibniz-Gymnasiums“ unterzeichnet haben.

4000 Menschen unterzeichnen Petition gegen Prüfungen

Die von Laabs initiierte Petition „Keine MSA in Brandenburg“ auf der Plattform Change.org hatte bis zum Montagmorgen über 4000 Unterzeichner. Der 16-Jährige ist Schüler in Potsdam – allerdings an der Montessori-Oberschule. Durch die Petition hatten sich die Leibniz-Schüler an ihn gewandt. Eine Reaktion des brandenburgischen Bildungsministeriums habe es noch nicht gegeben, sagt Laabs. Die MAZ hat eine Stellungnahme des Ministeriums zu dem offenen Brief angefragt.

Das Problem der Schüler mit dem Heimunterricht liege darin, „dass nicht alle SchülerInnen die Möglichkeit haben, zu Hause in Ruhe lernen zu können, der eine muss sich um Geschwister kümmern oder muss das Zimmer teilen, der andere hat ein angespanntes familiäres Verhältnis zu Hause, wieder ein anderer hat nicht denselben Lernstand, wie manch anderer und da die Bibliotheken geschlossen sind, fehlt manchen Schülern dieser Rückzugsort zum ruhigen Lernen.“

Keine Lerngruppen, keine Nachhilfe, fehlende Inhalte

Durch die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie konnten sich die Schüler nicht in Lerngruppen treffen und auch keine Nachhilfe in Anspruch nehmen. Gerade in Mathematik müsse „ uns noch relevanter Stoff für die Prüfung übermittelt werden“. Daneben gibt es Prüfungen in Deutsch und Englisch.

Im Fach Englisch wurde im Heimunterricht „ nicht am Stoff weitergearbeitet“, schreiben die Schüler. „Außerdem sind wir durch die Corona-Pandemie einem noch größeren psychischen Druck ausgesetzt, als wir es durch die Abschlussprüfungen sowieso schon waren“, schreiben die Schüler.

Ab diesem Montag sollen die Zehntklässler zwar wieder in der Schule unterrichtet werden, jedoch nicht alle Schüler, da die Klassen in drei Gruppen aufgeteilt werden – und eine Gruppe in jeder Schulwoche weiterhin zu Hause bleiben muss.

Andere Bundesländer haben Prüfungen abgesagt

Es sei dagegen möglich „den 10.Klasse-Abschluss auch ohne dazugehörige Prüfungen anerkennen zu lassen“, zudem wäre Brandenburg nicht das einzige Bundesland, dass seine Abschlussprüfungen der 10. Klasse für dieses Schuljahr ausfallen lässt. Für Aaron Geronimo Laabs ist klar: „„Es ist ungerecht, dass die Brandenburger schreiben und die Berliner nicht.“

