Der Vorsitzende des Potsdamer Jugendhilfeausschusses, Tiemo Reimann, fordert von der Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) eine Änderung in Sachen Kita-Gebühren für Eltern in der Pandemie. Am Freitag hat er im Namen des Ausschusses, in dem auch die Träger der Jugendhilfe vertreten sind, einen offenen Brief an seine Parteifreundin geschickt.

Eltern zahlen auch, wenn Kinder zu Hause bleiben

Denn die Zahlen sind zwar heruntergegangen, aber noch immer sind Potsdamer Kitas stark von der Coronapandemie betroffen. „Aktuell befinden sich zwei Kitas in der Notbetreuung“, teilt die Stadtverwaltung mit. 37 Mitarbeiter von Kindertagesstätten seien mit dem Virus infiziert, andere betreuen ihre erkrankten Kinder zu Hause – der Personalnotstand in den Einrichtungen besteht also weiter. „Der Betrieb der Einrichtungen kann oftmals nur aufrechterhalten werden, weil sich Eltern solidarisch verhalten und ihre Kinder freiwillig zu Hause oder im häuslichen Umfeld betreuen lassen, damit andere Kinder die Kita besuchen können“, schreibt Reimann. „Viele Eltern bringen ihre Kinder – häufig auf Bitten der Einrichtungen – nicht in die Kita, müssen dafür jedoch den Elternbeitrag weiterbezahlen. Das ist ungerecht.“

Denn die Landesregierung hat entschieden, dass auch Eltern, die ihre Kinder zu Hause lassen, weiter Kita-Beiträge zahlen müssen. Das hätte nicht sein müssen, argumentiert Reimann: Der Bundesgesetzgeber habe den Ländern diese Entscheidung freigestellt. Dabei werden besonders die Kitaträger in die Verantwortung genommen. „Der Landesgesetzgeber von Brandenburg hat sich für die Verpflichtung zur Zahlung von Elternbeiträgen entschieden und zudem auch noch bestimmt, dass die Träger diese Verpflichtung umzusetzen haben“, heißt es im offenen Brief, „und dieses nicht im Rahmen des eigenen Ermessens, sondern mit der Verpflichtung, die zumutbaren Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, da sie andernfalls keinen Anspruch auf Fehlbedarfsfinanzierung haben. Gesetzlich sind die Träger mithin verpflichtet, bis zur äußersten Belastungsgrenze zu gehen.“

Die Eltern hätten ohnehin die Hauptlast der Pandemie zu tragen – dass sie hier noch weiter belastet werden sollen, will der Ausschuss nicht hinnehmen. Die Forderung ist deshalb klar: „Diese pandemiebedingten Kosten können nicht auf die Fehlbedarfsfinanzierung der Gemeinde verwiesen werden. Wir halten es für dringend geboten, dass wegen der pandemischen Lage wieder eine Lösung für die Erstattung dieser Elternbeiträge durch das Land Brandenburg herbeigeführt wird.“ Aus dem Bildungsministerium gibt es bislang keine Reaktion.

Von Saskia Kirf