Zur Corona-Lage an der Sportschule in Potsdam West gibt es neue Informationen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilt, sind zunächst nur 71 Menschen in Quarantäne, die direkten Kontakt mit einem positiv getesteten Schüler der 9. Klasse hatten. Zunächst war von 130 Quarantänefällen die Rede gewesen.

Die immer noch sehr hohe Zahl von Isolationen lägen in den Besonderheiten der Eliteschule des Sports begründet, erklärt eine Stadtsprecherin. „Man begegnet sich dort eben nicht nur im Unterricht, sondern auch im Sport, beim Training und im Wohnheim.“ Rund 400 der 650 Jugendlichen, die die Sportschule „ Friedrich Ludwig Jahn“ am westlichen Stadtrand besuchen, leben im angeschlossenen Internat – sie stammen aus ganz Deutschland und kommen aufgrund ihrer besonderen Talente in den hier trainierten zwölf Sportarten, darunter Bobfahren, Wasserball und Rudern, nach Potsdam. Bereits am Dienstag hatte die Stadt erklärt, ihre Quarantäne würden die betroffenen Schüler nicht im Wohnheim, sondern bei ihren Familien zu Hause verbringen. „Die zuständigen Gesundheitsämter werden informiert“, so die Verwaltung.

Keine Reihentestung geplant

Ob der betroffene Neuntklässler selbst im Internat lebt, kann die Verwaltungssprecherin indes nicht beantworten. Klar ist aber, dass mehrere der nun unter Quarantäne stehenden Schüler dort wohnen. Getestet werden sollen die Kontaktpersonen aber nicht grundsätzlich: Nach den aktuellen RKI-Richtlinien entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall über die Abstriche, in einem Fall wie diesem werde keine Reihentestung vorgenommen, sondern nur beim Auftreten von Symptomen nach Sars-CoV2 gesucht.

Außerdem könnte die Zahl der Quarantänefälle sich sehr schnell massiv steigern, denn eine weitere Schülerin der Schule steht unter dringendem Corona-Verdacht: Die Zwölftklässlerin zeige die einschlägig bekannten Symptome, heißt es. Da der Test der jungen Frau noch nicht ausgewertet sei, hätten ihre Kontaktpersonen noch keine Quarantäne ausgesprochen bekommen. „Es gibt aber die formale Empfehlung, den entsprechenden Jahrgang in den Distanzunterricht zu schicken“, heißt es aus dem Rathaus. Und: „Unserer Kenntnis nach hat das zuständige Staatliche Schulamt den Distanzunterricht für die beiden betroffenen Jahrgänge angeordnet.“

Insgesamt gab es in Potsdam in den vergangenen Wochen an 17 Schulen Corona-Fälle, einige Schulen – darunter auch die Lenné- und die Rosa-Luxemburg-Grundschule – hat es bereits zum zweiten Mal getroffen.

