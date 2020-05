1000 Gesichtsmasken gespendet: Tafel Potsdam öffnet bald wieder

Potsdam

Noch eine Woche, dann öffnet die Potsdamer Tafel wieder. Für den 2. Juni ist der Neustart der Ausgabestelle in der Drewitzer Straße vorgesehen. „Wir öffnen zunächst nur für Einzelhaushalte ohne Kinder“, sagt Tafel-Leiterin Imke Eisenblätter. Ab den Sommerferien Ende Juni sollen auch Familien sich vor Ort wieder mit dem Wichtigsten fürs Leben eindecken können.

Plexiglasscheibe für den Ausgabetresen nötig

„Vorerst werden wir vorgepackte Tüten ausreichen“, erklärt sie weiter. Denn der Abgabetresen braucht noch eine Plexiglasscheibe, um die Hygienebedingungen zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter auch zu erfüllen.

Kunden der Tafel müssen beim Eintreten einen Mund-Nase-Schutz tragen – doch daran soll der Besuch nicht scheitern. Jeder ausgelieferten Tüte liegt nun ein Mundschutz kostenlos bei. Denn am Montag brachte Uwe Schmidt 1000 professionell genähte, antibakteriell beschichtete und wasserabweisende Stoffmasken als Spende zur Tafel. Sie wurden von seiner Teltower Firma Albert Kreuz hergestellt.

Umstellung wegen Corona: Vom Unterhemd zur Gesichtsmaske

Das Unternehmen ist eigentlich für online vertriebene Unterwäsche bekannt – etwa für das erste hautfarbene Männer-Unterhemd. „Aber in der Corona-Krise ist unser Umsatz plötzlich um 70 Prozent abgesagt. Also haben wir uns umgestellt“, berichtet Schmidt der MAZ. Statt Wäsche stellten die Nähereien in Sachsen und Portugal, mit denen die Teltower zusammenarbeiten, nun Mundschutze her.

„Wir nutzten einfach den Stoff von Unterhemden“, erklärt Schmidt. Gummiband und Nasenbügel wurden nachgeordert. Und der Erfolg? „Die Nachfrage war gewaltig.“ Drei Wochen lang kam das Unternehmen kaum mit dem Beliefern nach. Insgesamt 100.000 Masken hatte es fertigen lassen.

Trotz Corona-Krise : Überstunden statt Kurzarbeit

Es war die Rettung für Albert Kreuz und auch für die unmittelbaren Partner. Die Teltower Firma brauchte nicht Kurzarbeit anmelden, sondern „wir machten Überstunden“. Inzwischen wird die Unterwäsche wieder stärker nachgefragt. „Ich denke, wir kommen so gut durch die Krise“, sagt Schmidt optimistisch.

Auf die Idee einer Spende für die Tafel brachte ihn der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter. Als sie am Montag die Pakete nach Potsdam brachten, war Schmidt beeindruckt: „Es ist schon erstaunlich, was die Tafel dort leistet.“ Vielleicht stockt er seine Spende noch einmal auf. Es liegen noch einige tausend Masken im Lager.

Von Alexander Engels