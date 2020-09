Potsdam

Es weiterhin leicht bergauf mit der Zahl der Corona-Infektionen in Potsdam. Von Mittwoch zu Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt drei neue Fälle bekannt. Damit haben seit Pandemie-Ausbruch 746 Potsdamer mit dem Virus angesteckt. In den vergangenen sieben Tagen ist somit in Potsdam bei 13 Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Negativ getestet wurde unterdessen Chaled-Uwe Said, AfD-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung. Er hatte einen Abstrich vornehmen lassen, nachdem die Fraktionsgeschäftsführerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Jedoch gelten die fünf AfD-Stadtverordneten nicht als Kontaktpersonen ersten Grades.

Insgesamt 659 Personen gelten in Potsdam als genesen. 128 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. In den Krankenhäusern liegen keine Corona-Patienten. Derzeit geht die Stadt einem Infektionsverdacht an der Babelsberger Bürgel-Grundschule nach.

Von MAZonline/axe