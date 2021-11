Potsdam

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 118 neue Corona-Fälle in Potsdam bestätigt. Das ist der dritthöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Mehr Neuinfektionen wurden in Potsdam bisher nur am vergangenen Samstag (130) sowie am 22. Dezember 2020 gemeldet. Kurz vor Weihnachten waren es damals 129 neue Corona-Fälle, die Inzidenz stieg dann zwei Tage später auf den Corona-Rekordwert – auf den bisherigen Höchstwert, genauer gesagt, denn der Inzidenz-Rekord wurde am heutigen Dienstag, 16. November 2021, in Potsdam deutlich übertroffen.

Inzidenz in Potsdam auf Rekordhoch

Mit dem starken Anstieg der Corona-Fälle um 118 auf insgesamt 9559 bestätigte Infektionen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam weiter stark angestiegen und hat den Höchstwert aus dem vergangenen Jahr (308,1) weit hinter sich gelassen. Das RKI bestätigt Potsdam am Dienstag eine Inzidenz von 321,8. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Potsdam erst zum zweiten Mal überhaupt über dem 300er-Wert.

Aktuell ist die Inzidenz in der brandenburgischen Landeshauptstadt damit mehr als dreimal so hoch wie zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr – in der bisher heftigsten Corona-Welle in Potsdam.

Deutlich bemerkbar macht sich der Inzidenz-Sprung, wie so oft in dieser 4. Corona-Welle in Potsdam, vor allem in den Altersgruppen von Kindern.

Nach den aktuellen Angaben des Analysten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen seit Ende Oktober nicht nur versiebenfacht, sondern liegt nun im vierstelligen Bereich.

Einen großen Sprung nach oben hat auch die Inzidenz der Kinder zwischen 0 und 4 Jahren gemacht. Hier weisen die Daten von Mohr aktuell eine Inzidenz von 215,3 aus – genau 82 mehr als zum gestrigen Wochenstart.

Von Hajo von Cölln