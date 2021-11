Potsdam

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen 131 neue Corona-Fälle in Potsdam bestätigt.

Wie die Stadtverwaltung Potsdam mitteilte, ist die Gesamtzahl aller bisher in Potsdam bestätigten Corona-Infektionen damit auf 9824 gestiegen. Demzufolge haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie in Potsdam am 14. März 2020 rund 5,4 Prozent der Potsdamer Bevölkerung mit dem Virus infiziert.

Neuer Inzidenz-Rekord in Potsdam

Derzeit steigt die Zahl rasant. Viel schneller als in den vorherigen Corona-Wellen zu beobachten war. Innerhalb von wenigen Tagen wurden kurz hintereinander neue Höchstwerte bei der Zahl der Neuinfektionen pro Tag aufgestellt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam schnellte nach oben. Aktuell liegt die Inzidenz in Potsdam bei 354,2 – wieder ein Corona-Rekord; am dritten Tag hintereinander. Die Inzidenz ist knapp drei Mal so hoch wie noch Anfang des Monats bzw. zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

Nach Recherchen des Datenanalysten Analysten Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation ist die Sieben-Tage-Inzidenz vor allem bei der jungen Generation – über alle Altersstufen hinweg - gestiegen. Weiterhin am höchsten ist seinen Angaben zufolge die Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen.

Quarantäne für ganze Schulklassen

Aktuell sind in Potsdam 305 Kinder und Jugendliche infiziert und 1507 in Quarantäne. 33 Mitarbeitende in Kitas und Schulen sind infiziert. Die Hälfte der infizierten Kinder sind Grundschüler (156); 49 sind aus Oberschulen, 31 aus Kitas, 28 aus Gesamtschulen und 27 aus Gymnasien. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen liegt bei 1052.

Eine komplette zehnte Klasse am Leibniz-Gymnasium wurde nach einem Corona-Ausbruch in Quarantäne geschickt. „Es kann aufgrund besonderer Umstände an Schulen immer wieder vorkommen, dass größere Gruppen in Quarantäne gesetzt werden müssen“, erklärt Stadtsprecher Jan Brunzlow den Vorgang, „damit das Gesundheitsamt in solchen Fällen nicht mehr 20 Einzel-Quarantänen und mehr aussprechen muss, erfolgt dies nun für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler per Allgemeinverfügung.“

Angespannte Lage im Gesundheitsamt

Das Potsdamer Gesundheitsamt wird derzeit von zehn Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie zahlreichen Mitarbeitenden aus anderen Verwaltungsbereichen unterstützt. Es legt den Fokus auf die Kontaktnachverfolgung. Andere Leistungen wurden vorerst eingestellt, so etwa die Beratung zu Aids und HIV oder zu sexuell übertragbaren Krankheiten.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Das Museum Barberini hat unterdessen die 2G-Regel eingeführt - obwohl dies nach der aktuellen Corona-Verordnung für Museen anders als für Theater und Konzerthäuser in Brandenburg nicht vorgeschrieben ist. Somit können nur noch Geimpfte und Genesene die aktuelle Schau „Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde“ besuchen, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Ausnahmen gelten für Minderjährige. Besucher die ihre Tickets bereits gebucht haben, könnten in einer Übergangsphase bis zum 1. Dezember die Ausstellung auch noch mit einem tagesaktuellen negativen Test besuchen, teilte das Museum mit.

► Die Stadt Potsdam hält an maximalen Besucherzahlen für die Weihnachtsmärkte fest, nennt diese Zahlen aber derzeit nicht. Bislang lässt man den Veranstaltern zwei Möglichkeiten der Zugangssteuerung offen und koppelt diese an die Einhaltung von vorgegebenen Quadratmetern Freifläche pro Besucher.

► Die mobilen Impfangebote werden weiter überrannt, am Mittwoch wurde am Stern zwischenzeitlich die Warteschlange gekappt. Nun sollen auch Kulturorte wie die Potsdamer Schiffbauergasse zu Impf-Orten werden. Das Brandenburger Kulturministerium ist mit dem Klinikum „Ernst von Bergmann“ eine entsprechende Kooperation eigegangen.

Von Hajo von Cölln