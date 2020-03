Corona in Potsdam: 139 Infizierte, mehr als 50 im Krankenhaus

Potsdam

Die Corona-Zahlen in Potsdam steigen weiter. Am Montag zählte das Potsdamer Gesundheitsamt 139 Infizierte, wie Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) der RBB-Landeswelle Antenne Brandenburg mitteilte. Am Sonntag waren es noch 108 Infizierte gewesen, die Zahl der schweren Verläufe, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist demnach von 28 auf 51 gestiegen.

Klinikum wird unterteilt

In der Telefonkonferenz mit den Fraktionsspitzen hatte der Oberbürgermeister nach MAZ-Informationen am Morgen erklärt, dass künftig nur noch Personen das Klinikum Ernst von Bergmann betreten sollen, die auf das SARS-Cov2-Virus getestet worden sind. Zwei Stationen werden komplett für den Normalbetrieb gesperrt und nur noch für Coronapatienten genutzt, insgesamt soll das städtische Krankenhaus in einen „schwarzen“ und einen „weißen“ Bereich unterteilt werden, um die Infizierten von den anderen Patienten zu trennen.

Zudem betonte Mike Schubert gegenüber den Fraktionen noch einmal, dass die Ärzte in den Potsdamer Krankenhäusern wohl auch über Leben und Tod entscheiden werden müssen. Am Freitag hatte er bereits in einer Pressekonferenz gesagt, dass kein Zweifel an einer weiteren Zuspitzung der Lage bestehen könne: „Wir werden, wenn die Entwicklung so weiter geht, in den kommenden Tagen in unseren Krankenhäusern Situationen erleben, in denen Ärzte Entscheidungen treffen müssen, die an emotionale und im schlimmsten Fall an ethische Grenzen gehen. Diese Entscheidungen müssen Ärzte treffen und wir müssen ihnen den Rücken stärken.“

Intensivbetten könnten schnell knapp werden

Als kommunales Krankenhaus verfügt das Klinikum Ernst von Bergmann zwar über 75 Intensivbetten, die auch eine Beatmung der Patienten zulassen, doch als Schwerpunktkrankenhaus muss das Klinikum neben der Corona-Krise auch zahlreiche andere schwere Erkrankungen behandeln. So sind nach MAZ-Informationen im Bergmann-Klinikum nur etwa 50 Beatmungsplätze vorhanden, im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer stehen weitere 15 dieser Plätze zur Verfügung. „Es kann also sehr schnell eng werden“, heißt es aus Teilnehmerkreisen der Telefonkonferenz zwischen den Fraktionen und dem Oberbürgermeister. Das Klinikum hatte zuletzt angekündigt, die Zahl der Beatmungsgeräte deutlich erhöhen zu wollen und die nötigen Geräte dafür bereits bestellt zu haben.

Als weitere Schutzmaßnahme hat das Bergmann-Klinikum am Wochenende damit begonnen, sämtliche Mitarbeiter und Patienten auf das Coronavirus zu testen. Auch diejenigen, die sich in den kommenden Tagen einer geplanten Operation unterziehen müssen, hatten kurzfristig den Aufruf erhalten, am Sonntag zu einem Test im Klinikum zu erscheinen. Betroffene hatten der MAZ von langen Schlangen im Regen, aber einem insgesamt gut organisierten Ablauf berichtet. Im Lauf der Woche, voraussichtlich am Mittwoch, sollen die Patienten ihre Ergebnisse erfahren.

