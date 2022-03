Potsdam

Zwei Jahre Corona-Pandemie: Was macht das insbesondere Kindern und Jugendlichen? Selbst wenn die Einschränkungen aufgehoben werden, welche Langzeitprobleme bleiben? Motiviert durch die Erfahrung als zweifache Mutter, Berufstätige und Elternvertreterin hat sich MAZ-Autorin Annette Weiß diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven angenommen. Zum Auftakt hat sie mit Dr. med. Stephan Anis Towfigh, Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bergmann-Klinikum gesprochen.

Welches sind denn die typischsten Symptome, mit denen die Kinder zu Ihnen kommen?

Stephan Anis Towfigh: Im akuten Alltag sind es Heranwachsende, die sehr traurig und frustriert sind, keinen Lebenswillen mehr haben, oft auch Selbstmordgedanken äußern - was wir immer ernst nehmen müssen. Dann gibt es Patienten mit einer schon länger bestehenden Problematik, die sich selbst zum Beispiel in keinem guten Licht sehen, sich selbst verletzen oder schwere Ess-Störungen haben. Im Kern geht es in diesen Fällen häufig um das Regulieren von Gefühlen wie Leere und Einsamkeit.

Wie wirken sich zwei Jahre Corona-Pandemie mit monatelangen Schließungen von Schulen, Sportvereinen und Kontaktbeschränkungen auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie aus?

Die Kinder und Jugendlichen kommen kränker zu uns als vor der Pandemie. Bei Ess-Störungen oder Depressionen sehen wir das ganz deutlich. Vielleicht bedingt durch weniger soziale Kontakte im Lockdown, hat sich das Kind zurückgezogen, sein Zustand hat sich chronifiziert – ohne dass es die Familie sofort gemerkt hat. Dadurch hat das Kind länger und schwerwiegender gelitten, bevor es uns vorgestellt wird. Wir sehen auch Kinder und Jugendliche, die oft schon vorher Probleme in der schulischen Laufbahn hatten und nun mit dem pandemiebedingten Auf und Ab der Schule – mal auf, mal zu – ihre Schwierigkeiten hatten. Diese Kinder haben durch die Pandemie auf jeden Fall mehr Schaden genommen.

Lesen Sie auch Corona-Isolation: Jeder zweite Potsdamer hat Angst vor Einsamkeit

Wie viele Betten haben Sie in ihrer Klinik und wie können Sie Notfälle unterbringen?

Unsere Klinik umfasst drei Stationen, die bald um eine vierte erweitert wird. Eine Station ist akut schwer kranken, zum Beispiel suizidalen oder psychotischen Patienten vorbehalten, die wir wenn erforderlich alle aufnehmen. Sollten unsere regulären elf Plätze auf dieser Akutstation schon mit 15 Patienten belegt sein, dann werden wir kreativ, dann bauen wir ein Klappbett auf oder verlegen einen Patienten zu jemand anderen ins Zimmer. Wir weisen keine akuten Patienten ab! Insgesamt haben wir in unserer Klinik 28 Behandlungsplätze bei einem sehr großen Versorgungsgebiet, das vor drei Jahren einfach verdoppelt wurde. Es umfasst nunmehr Potsdam, Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow und den kompletten Landkreis Teltow-Fläming, das sind 400.000 Menschen. Unsere Kapazitäten sind für diese Einzugsregion viel zu gering, so dass wir – fast logischerweise –Wartezeiten von inzwischen anderthalb Jahren haben. Aktuell stehen 350 Kinder auf unserer Warteliste. Und auch wenn dies nun abstrus klingt: Die Eltern sollten sich trotzdem melden!

Chefarzt Stephan Anis Towfigh (40) leitet seit 2018 die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ Quelle: Julius Frick

Da blutet Ihnen doch das Herz, oder?

Da blutet mir massiv das Herz und das ist auch der Grund für meine schlaflosen Nächte, da ich eine Verantwortung für die Kinder spüre. Wir hoffen, mit den Entscheidungsträgern der Ministerien übereinzukommen, dass wir aufgrund dieses Versorgungsengpasses an der aktuellen Situation etwas ändern müssen. Ich denke, wir als Gesellschaft tun gut daran, dass wir das Wohl der Kinder und Jugendlichen ganz oben anstellen.

Lesen Sie auch Potsdamer Infektiologe: Omikron-Ansteckung mit Windpocken vergleichbar

Ihre Klinik ist kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in ein eigenes Gebäude auf dem Campus umgezogen, im Januar 2020. Kommt Ihnen der Umzug jetzt zugute?

Das war wie ein Geschenk des Schicksals. Wir sind sehr froh, auch weiterhin auf dem Campus zu sein, aber nun einen eigenen Bereich zu haben. Durch den Umzug haben wir neue Therapieräume für unsere Spezialtherapien: Kunst, Musik, Tanz und Bewegung, Sport, die Bibliothek und unseren Garten. Damit lernen die Kinder und Jugendlichen, sich anders auszudrücken als primär über die Sprache. Auch haben wir eine Klinikschule mit Unterricht in Kleingruppen – in Kooperation mit der Potsdamer Voltaire-Gesamtschule. Die meisten Kinder mit schweren psychischen Beeinträchtigungen haben auch schulische Probleme und unsere Kernaufgabe ist es hierbei, die Freude am Lernen zu wecken.

Seit dem 8. Januar 2020 hat die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam neue Räumlichkeiten im Gebäude V, Ebene 1-3 . Quelle: Bernd Gartenschläger

Zur Person Stephan Anis Towfigh (40) leitet seit 2020 den Krisenstab im städtischen Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus. Seit 2018 ist er Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Aufgewachsen ist Towfigh in Münster. Er hat dort sowie in Freiburg, Heidelberg und Mannheim studiert und in Berlin seine Facharztausbildung gemacht. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Hilfe im Notfall findet man hier: Kinder- und Jugend­psychiatrische Institutsambulanz­, Tel. 0331/24 14 19 21; Kinder-Notaufnahme: Tel. 0331/24 13 59 18; www.klinikumevb.de/kinderpsychotherapie.

Auf die Rahmenbedingungen kommt es an

Wie lange sind die Kinder in stationärer Behandlung?

Das ist sehr unterschiedlich. Das kann von ein, zwei Tagen bis zu einem Jahr sein. Im Durchschnitt sind sie sechs bis acht Wochen bei uns. In der Pandemie hat sich die Verweildauer deutlich erhöht, weil die Kinder uns erst später und somit kränker vorgestellt werden. Drei Monate sind inzwischen keine Seltenheit.

Untersuchungen zufolge – etwa die Studie Jugend, Information, Medien 2021 – hat sich der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie deutlich erhöht. Hat sich auch die echte Abhängigkeit von Medien, die Mediensucht, erhöht?

Ganz klar: Ja! Wir haben im letzten Jahr Kinder und Jugendliche gesehen, die den ganzen Tag nur noch an Online-Medien waren, meist um zu chatten. Dahinter steht oft eine Sehnsucht nach Kontakt. Wir haben hier bei uns eine strikte, fast antiquiert wirkende Haltung: keine Handys auf unseren Stationen. Ich bin immer wieder überrascht, wie einfach das gelingt. Manche Jugendliche tun sich am Anfang zwar schwer, ihr Handy abzugeben oder nur zu eingegrenzten Zeiten zu nutzen, aber es ist häufig von einer gewissen Dankbarkeit begleitet, auch andere Möglichkeiten der Interaktion zu suchen und zu haben.

Welches sind Risikofaktoren, die eine psychische Erkrankung befördern?

Die psychische Gesundheit der Kinder ist stark davon abhängig, in welchen Rahmenbedingungen sie aufwachsen. Nun sind wir Erwachsenen – und damit die Eltern – selbst stark in der Pandemie herausgefordert und müssen uns anpassen; das fordert unsere Resilienz sehr heraus. Wenn wir es schaffen, der neuen Situation mit Zuversicht und Neugier entgegenzutreten, dann hilft dies auch unseren Kindern, weil sie spüren, dass man schwierige Lebenssituationen meistern kann, ohne dass sie existenziell an einem rühren.

Eltern sollten auf das Bauchgefühl hören

Wie nimmt das Kind Stärke und Zuversicht mit? Haben Sie konkrete Tipps für die Sorgeberechtigten?

In der Beratung erlebe ich derzeit viele verunsicherte Eltern. Ich sage immer: Es ist wichtig, dass man die elterliche Intuition nutzt. Dann sollte man den Kindern zuhören und auch über deren schwierige Empfindungen, Ängste und Sorgen sprechen. Kindern transparent zu machen, was man selbst für Gefühle hat und ihnen in Ruhe zu erzählen, wie man damit umgeht, ist ebenfalls gut. Aber die eigenen Ängste und Sorgen Kindern unbedacht aufzuladen, ist nicht richtig.

Noch ein zweiter Ratschlag?

Ein weiterer hilfreicher Aspekt ist, einen bestmöglichen Rhythmus des Alltags beizubehalten – auch wenn man in Quarantäne oder im Lockdown ist. Geben Sie sich als Eltern einen Ruck, wenden Sie sich auch neugierig neuen Themenfeldern zu, um zu merken: Ich kann kreativ etwas Neues erschaffen. Ebenfalls wichtig ist die Frage: Was kann mein Beitrag für andere Menschen sein? Denn wir wissen, das Bemühen um das Wohl anderer hilft auch mir, mich in ein größeres Ganzes einzufinden.

Lesen Sie auch Potsdamer Familien in der Pandemie Raus aus der Quarantäne – rein in die Quarantäne: Familie Woitzek macht Corona zu schaffen

Sie sind auch Vater einer zwölfjährigen Tochter. Wie schaffen Sie es denn, ein gutes persönliches Umfeld aufrecht zu erhalten?

(lacht) Stolzer Vater! Meine Frau und ich reden viel mit unserer Tochter. Wo steht sie? Was macht sie sich für Gedanken? Wir versuchen, im Alltag Inseln zu schaffen, wo man freudvoll beieinander ist und sich diszipliniert, nicht immer nur über schwierige Themen des Alltags zu sprechen, sondern auch über positive Dinge.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haben Sie selbst eine neue kreative Seite an sich entdeckt? Etwas Neues ausprobiert?

Ich lese gern und ich habe begonnen, Zitate, die mir am Herzen liegen, noch einmal abzuschreiben – das bereitet mir Freude. Ich überlege, einen Kalligraphie-Kurs anzufangen.

Ihre Kollegen im Haus nebenan kämpfen um die körperliche Gesundheit von Covid-Patienten. Sie kämpfen für die psychische Unversehrtheit von Heranwachsenden. Haben wir deren Bedürfnisse in der Pandemie gegenüber der medizinischen Versorgung von Alten und Kranken vernachlässigt?

Wir müssen aufpassen, nicht in einen Generationenkampf zu treten, sondern auf die Bedarfe aller zu gucken. Kinder für politische Ideen zu instrumentalisieren, ist mir immer ein Dorn im Auge. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir als Gesellschaft auf die Belange und das Entwicklungspotenzial von Kindern schauen müssen. Denn Kinder sind der größte Schatz einer Gesellschaft.

Von Annette Weiß