Im Potsdamer Rathaus ist ein Coronafall aufgetreten. Die Fraktionsgeschäftsführerin der AfD-Fraktion hat sich mit dem Virus infiziert. Darüber informierte die Verwaltung die Geschäftsführer der anderen Fraktionen am Dienstag, wie ein Teilnehmer der Runde der MAZ bestätigt.

Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Chaled-Uwe Said, bestätigt die Infektion. „Derzeit befindet sich unsere Mitarbeiterin in Quarantäne nach positivem Befund. Da sie anscheinend im Bundestag Kontakt zu einer infizierten Person hatte, hat sie sich vorsorglich testen lassen. Sie ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die einzige betroffene Person unserer Stadtfraktion.“

Die Fraktionsgeschäftsführerin soll schon in der vergangenen Woche nicht mehr im Stadthaus gearbeitet haben, nun habe sich der Coronaverdacht bestätigt, heißt es. Die Frau arbeitet auch für einen Bundestagsabgeordneten der Partei – sowohl im Bundestag als auch im Brandenburger Landtag waren zuletzt Corona-Infektionen bei AfD-Politikern bekanntgeworden.

Kontakte sind noch unklar

Noch ist unklar, wie viele der fünf AfD-Stadtverordneten engeren Kontakt mit der Frau hatten und ob nun eventuell die gesamte Fraktion unter Quarantäne gestellt wird. Zu den anderen Fraktionen besteht dem Vernehmen nach kein engerer Kontakt, doch auch dies müsste nun durch das Gesundheitsamt überprüft werden. Die Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche hatte wegen der Hygieneauflagen in einem Hörsaal der Universität Potsdam stattgefunden – so konnten die Stadtverordneten untereinander Abstand halten.

