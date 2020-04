Potsdam

In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Corona-Fälle zu spät gemeldet? Stadt will im Klinikum ermitteln

Das Coronavirus breitet sich in Potsdam noch immer viel zu schnell aus, zudem sind mittlerweile 21 Menschen gestorben. Eine Schwestern-WG steht unter Quarantäne – und gegen Ärzte soll ermittelt werden. Denn dort haben offenbar nicht nur steigende Infiziertenzahlen für Auffälligkeiten gesorgt – auch in der Meldekette hat es offenbar gehakt. Nach MAZ-Informationen soll es erhebliche Verzögerungen von drei bis vier Tagen bei der Weitergabe der Fallzahlen gegeben haben. Das hat nun Konsequenzen.

Potsdamer Stadtfraktionen wollen Aufklärung des Geschehens im Bergmann-Klinikum

Während die Corona-Zahlen in Potsdam weiter steigen – am Montag wurden drei weitere Todesfälle bekannt – wollen die Stadtverordneten das Handeln der Verwaltung genauer kontrollieren. Das erklären die Fraktionen und Parteien in einer gemeinsamen Pressemitteilung, lediglich die AfD fehlt als Unterzeichner. Die Fraktionsvorsitzenden und die Einzelabgeordneten von BVB/Freie Wähler und Die Partei wollen nun unter anderem tägliche Telefonkonferenzen mit der Verwaltung abhalten, außerdem fordern sie einen Beobachter-Sitz im Krisenstab.

„Die Versorgungslage mit Schutzausrüstung ist katastrophal“

Einblick in das geheime Lager der KVBB mit Schutzmaterialien. Quelle: Friedrich Bungert

Unseriöse Angebote, Wildwest-Praktiken auf internationalen Flughäfen und durchwachsene Qualität der Ware – Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg findet im MAZ-Interview deutliche Worte dazu, wie schwer es ist, die Ärzte im Land vor einer Corona-Infektion wirksam zu schützen. Derzeit muss er sogar Vorschriften ignorieren, um überhaupt Masken und anderes Material für die über 4400 Kassenärzte in Brandenburg zu beschaffen. Doch vorerst gehe es nicht um Vorschriften, sondern um Menschenleben, sagt Holger Rostek.

Von wegen Abstand! Wie Geflüchtete während der Corona-Krise leben

Abstand halten ist in der Coronakrise das wichtigste Gebot zur Eindämmung des Virus. Das sei nicht überall möglich, alarmiert der Flüchtlingsrat Brandenburg gemeinsam mit elf Initiativen wie der Seebrücke und dem Migrantenbeirat Potsdam. Die MAZ hat sich die aktuelle Lage in dem Asylheim der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Nedlitz angeschaut. 112 Menschen wohnen dort aktuell in den 65 Zimmern der Wohnanlage. Für acht Menschen wäre noch Platz.

Corona: Hilfe für Filmschaffende in letzter Sekunde

Rund 800 freie Filmschaffende in Babelsberg leiden unter den Drehstopps der Hollywood-Produktionen „Matrix 4“ und „Uncharted“. Ihre befristeten Verträge mit dem Studio Babelsberg wurden deshalb gekündigt. Ihnen steht als Freischaffenden kein Kurzarbeitergeld zu. Doch kurz vor Ende der Klagefrist gegen die Kündigungen konnte die Gewerkschaft Verdi jetzt verkünden: Die Filmemacher bekommen doch Kurzarbeitergeld. Die Landesregierung und die Arbeitsagentur haben das nach Gesprächen möglich gemacht. Das Filmstudio hat die Anträge gestellt.

Angst vor Corona: Potsdamer Schüler dürfen Segelschiff acht Wochen lang nicht verlassen

Die beiden Potsdamer Jeremias Gestrich und Jasper von Lewinski sind seit Oktober mit dem Schulschiff unterwegs. Quelle: privat

Jasper von Lewinski und Jeremias Gestrich gehören seit Oktober zur Crew des Schulschiffes „ Thor Heyerdahl“. Von der Coronakrise erfuhren sie mitten auf dem Atlantik. Noch bis Ende April sind sie mit dem Segelschiff unterwegs, hatten eigentlich Landgänge auf den Azoren und in England geplant. Doch so unvorstellbar für sie das Coronavirus und die Folgen auf dem Festland auch sind, zu spüren bekommen auch sie die Krise. Denn um eine Ansteckung zu verhindern, dürfen sie das Schiff bis zur Ankunft in Kiel nicht verlassen.

Ein Potsdamer in Liverpool : „Alle waren noch ein letztes Bier trinken“

Gerade erst hat André Keil die jahrelange Hängepartie um den Brexit überstanden. Nun erlebt der Potsdamer Historiker im englischen Liverpool den Ausbruch der Corona-Epidemie in Großbritannien. Dort wird mit einer besonders schlimmen Entwicklung der Krankheit gerechnet. Wie er die Krise dort erlebt, ob er sich fürchtet und wie die allgemeine Stimmung ist, berichtete er der MAZ.

Initiative Seebrücke ruft zur Kundgebung auf

Die Initiative Seebrücke ruft für Ostersonntag zu einer Kundgebung für die Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland auf. Dabei handelt es sich um die erste größere Straßendemonstration in Potsdam seit Inkrafttreten der Kontaktsperre wegen der Corona-Pandemie. Für 15 Uhr sei eine Menschenkette vom Rathaus über die Friedrich-Ebert-Straße bis zum Landtag angemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Initiatoren.

Potsdamer Psychologin gibt Tipps fürs Home Office: „Sitzen ist das neue Rauchen“

Für viele Potsdamer ist immer noch Home Office angesagt. Doris Fay, Professorin für Arbeitspsychologie an der Universität Potsdam, gibt Tipps, wie man seine Aufgaben am besten erledigt, ohne dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Ein Rat der Expertin: „Man muss festlegen, wann man anfängt und wann aufhört zu arbeiten. Manche Leute haben damit ein Problem. Der lange Arbeitstag suggeriert, dass man unendlich viel Zeit hat und man ja erstmal aufräumen kann. Am Ende des Tages kommen sie unter Stress, weil sie das Gefühl haben, den ganzen Tag gearbeitet zu haben und immer noch nicht fertig zu sein.“

Zwei 18-Jährige – und ihre Strategie gegen den Corona-Blues

Mirja Gottschalkson und Linus Höller Quelle: Jan Russezki

Die Coronakrise bestimmt derzeit den Alltag aller – auch der Jugend. Doch wie erleben sie diese Krise? Wie denken sie über die Einschränkungen? Wie geht es ihnen damit? Linus Höller und Mirja Gottschalkson (beide 18) berichten regelmäßig in der MAZ, wie Corona ihr Leben verändert hat. Dieses Mal verrät Mirja, wie sie das früher so verhasste Spaziergehen und Kochen plötzlich lieb gewinnt. Und Linus berichtet, welche Strategie er gewählt hat, um mit der Nachrichtenflut klarzukommen.

Von MAZonline