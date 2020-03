Potsdam

Das Coronavirus breitet sich in Potsdam weiter aus, die Fallzahlen steigen und die Maßnahmen werden strenger. Die Stadt Potsdam reagiert mit verschiedenen Maßnahmen, doch die Nachrichtenlage ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für die Stadt Potsdam finden Sie hier im Überblick.

Die Zahl der Fälle

In Potsdam gibt es am Montagmittag fünf bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV2. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Montagnachmittag bekanntgegeben. Damit hat sich die Zahl der Fälle verfünffacht. 150 Menschen sind zudem in häuslicher Absonderung, um eventuelle Ansteckungen zu unterbinden.

Getestet wird weiterhin nach den Indikatoren des Robert-Koch-Instituts, um die Ressourcen des Gesundheitssystems nicht zu überfordern. Das heißt: Wer Kontakt mit einem Erkrankten hatte oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, wird getestet.

Das öffentliche Leben

Am Dienstagabend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bundesweit umfassende Maßnahmen zur Schließung von Geschäften und öffentlichen Einrichtungen beschlossen. Nur Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen offen bleiben.

Schon am Dienstagmittag hatte die Stadt Potsdam beschlossen, weitreichende Einschränkungen im öffentlichen Leben per Allgemeinverfügung zu erlassen. Geschlossen werden Tanzlustbarkeiten, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen. Schankwirtschaften nach §1 Absatz 1 Gaststättengesetz dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

Veranstaltungen – egal ob privat oder öffentlich – sind ab 50 Teilnehmern untersagt. Bei Veranstaltungen mit weniger als 50 Personen muss eine Anwesenheitsliste geführt (Name, Adresse, Telefonnummer) und vier Wochen aufbewahrt werden. Gaststätten dürfen nur öffnen, wenn die Plätze für die Gäste 1,50 Meter Abstand haben, Stehplätze sind verboten. Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitness- und Tanzstudios und ähnliches wird untersagt. Geschlossen werden auch Spielplätze im Freien sowie Indoor-Spielplätze.

Besuchsverbot in Kliniken und Altenheimen

Das Klinikum der Landeshauptstadt Potsdam macht Ernst: Ab sofort gilt dort ein generelles Besuchsverbot – und zwar auf allen Stationen und an allen Standorten. Es gibt einige wenige Ausnahmen: Werden Kinder unter 16 Jahren stationär aufgenommen, dürfen Begleitpersonen dabei sein. Auch Besucher von Schwerstkranken und von Kindern unter 16 Jahren dürfen ein Mal am Tag für eine Stunde bei ihren Angehörigen vorbeischauen – dafür sind telefonisch Rücksprachen mit dem Stationspersonal erforderlich.

Auch für Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe gilt ein Besuchsverbot, um die besonders gefährdeten Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

Schulen und Kitas geschlossen

Ab Mittwoch schließen alle Schulen und Kitas. Eine Notbetreuung soll über eine Notaufnahme-Gruppe pro Kita und Grundschule gesichert werden. Nutzen können diese Gruppen nur Eltern aus „strukturrelevanten Berufen“, die unverzichtbar sind für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Infrastruktur, des Gesundheitswesens und der Verwaltung. Wer zu diesen Berufsgruppen gehört, darüber informiert die Stadt auf ihrer Internetseite.

Die Stadt appellierte gestern nochmals an die Eltern, im privaten Umfeld eine Betreuung für die Kinder zu finden, warnte aber ausdrücklich davor, das den Großeltern zu übertragen, „eine der gefährdeten Gruppen“.

Öffentlicher Nahverkehr

Auch im öffentlichen Nahverkehr in Potsdam gibt es aufgrund der Coronakrise Einschränkungen. So gilt ab Mittwoch wegen der Schulschließungen der Ferienfahrplan. Darüber informiert der Verkehrsbetrieb Potsdam bei Twitter.

Die Linie Tram 98 entfällt komplett. Auf allen anderen Linien entfallen die als Schulfahrten (99) gekennzeichneten Fahrten. Zusätzlich verkehrt die Linie Bus 639. Die veränderten Abfahrtszeiten sind ab Mittwoch in der VBB-Fahrplanauskunft und VBB-App „Bus&Bahn“ verfügbar.

Da sich die Nachrichtenlage ständig ändert, aktualisieren wir diesen Test in regelmäßigen Abständen.

