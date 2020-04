Potsdam

Seit Dienstag ist in Potsdam eine weitere mit Covid-19 infizierte Person gestorben. Eine 78-Jährige Potsdamerin starb im Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Damit steigt die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, auf 74.

Ab sofort gilt Mund-Nase-Schutz-Pflicht

Damit die Zahlen der Corona-Ausbreitung kontrollierbar bleiben, gilt seit Montag eine Mundschutz-Pflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften.

Die dringende Empfehlung gibt es längst – denn seit Mittwoch dürfen kleine Geschäfte wieder öffnen und die Potsdamer sind wieder in Einkaufszentren und Shopping-Meilen unterwegs.

Die Lage im Ernst-von-Bergmann-Klinikum

Die Leitung des städtischen Krankenhauses wurde von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) für sechs Monate beurlaubt. Die kommissarische Geschäftsführung übernehmen Hans-Ulrich Schmidt (53), der derzeit das Klinikum im südbrandenburgischen Forst leitet, und Tim Steckel, welcher der Klinikleitung im Potsdamer Haus als kaufmännischer Direktor angehört.

Zuvor hatten die beurlaubten Geschäftsführer eingestanden, bei Infektionsfällen im Haus nicht schnell und konsequent genug gehandelt zu haben. „Dabei sind tatsächlich nachgewiesene und registrierte Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht und tiefgreifend analysiert worden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Nephrologie, Urologie, Geriatrie und Allgemeinchirurgie“, heißt es in einer Erklärung. In den nächsten Monaten soll eine Untersuchungskommission die Geschehnisse an Potsdams größtem Krankenhaus aufarbeiten.

Fallzahlen

In der Landeshauptstadt sind inzwischen 74 an Covid-19 erkrankte Patienten gestorben, darunter 45 Potsdamer (Stand 29. April). Die Zahl der bestätigten Infektionen beträgt 589. In der Stadt sind 467 Menschen als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne – am Wochenende waren es noch mehr als 600. 193 Patientinnen und Patienten gelten inzwischen als genesen.

Infizierter berichtet über seine Erfahrungen

Der Potsdamer Zahnarzt Andreas Möckel hat sich mit dem Coronavirus infiziert, liegt krank zuhause und schildert seine Erfahrungen mit der Krankheit, von der sagt, es sei die schlimmste die er je erlebt habe. Nachdem es ihm zwischenzeitlich so schlecht ging, dass er weder schreiben noch telefonieren konnte, ist er nun genesen – und schreibt für die MAZ über den schwierigen Weg zurück in den Alltag.

Corona-Testzentren

In der Jägerallee 6 gibt es eine zentrale Stelle, an der Abstriche von Patienten mit Corona-Verdacht genommen werden. Eine zweite zentrale Abstrichstelle für den Test auf das Coronavirus gibt es Am Stern. Das Screening-Zentrum haben die Berufsfeuerwehr und das Bergmann-Klinikum in der ehemaligen Kita „Piffikus“ an der Pietschkerstraße 42 eingerichtet. Getestet werden im Screeningzentrum ausschließlich „begründete Verdachtsfälle“. Es hat täglich von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer die Kriterien des Robert-Koch-Instituts erfüllt, wird gebeten, sich ab sofort in einem der beiden Potsdamer Screening-Zentren statt beim Hausarzt testen zu lassen. Diese Vorgehensweise wurde im Verwaltungsstab festgelegt, um die Hausärzte im Stadtgebiet zu entlasten. „Es ist ab sofort keine Überweisung mehr durch den Hausarzt oder das Gesundheitsamt nötig“, sagt Potsdams Amtsärztin, Kristina Böhm.

Zweites Abstrichzentrum in Potsdam Am Stern. Quelle: Jan Russezki

Aufruf zum Nähen von Mundschutzmasken

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ruft alle Potsdamer zum Nähen von Mundschutzmasken auf. Noch hat das Klinikum zwar genügend Mundschutzmasken, „doch die Bedingungen ändern sich täglich und wir möchten vorbereitet sein, wenn wir uns um eine größere Zahl behandlungsbedürftiger Patienten kümmern müssen“, sagt Sprecherin Damaris Hunsmann und verweist auf die Nähanleitung der Uniklinik in Essen. Fertige Masken können von 09 bis 15 Uhr am Empfang der Poliklinik im Haus J abgegeben werden.

Die Geburt müssen Frauen im Bergmann und im St. Josefs vorerst ohne die Väter durchstehen. Quelle: Maz

Geburten ohne Väter

Die Potsdamer Kliniken halten an der Regelung fest, vorerst keine Begleitpersonen von Schwangeren zur Geburt im Kreißsaal zuzulassen. Damit entscheiden sie anders als die Brandenburgische Landesregierung, die sich in ihrer Verordnung am Sonntag gegen diesen Schritt entschieden hatte.

Beiden Potsdamer Kliniken ist die Entscheidung schwer gefallen. Doch Dorothea Fischer, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Bergmann-Klinikum, sagt: „Lieber eine Geburt ohne Partner als eine Geburt ohne Hebamme und Arzt.“

Kontaktverbot

Es gilt bundesweit in Kontaktverbot. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten, ausgenommen sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. In der Öffentlichkeit muss der 1,50-Meter-Abstand eingehalten werden. Der Weg zur Arbeit, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sollen weiterhin möglich sein. Auch der Einkauf für den täglichen Bedarf bleibt erlaubt.

Gastronomie und Geschäfte

Auch die Außengastronomie ist inzwischen verboten. Quelle: Varvara Smirnova

Gastronomiebetriebe sollen geschlossen bleiben. Die Lieferung und das Abholen von Speisen für zu Hause bleibt erlaubt. Auch Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege sind noch geschlossen. Es gibt Ausnahmen und die Regel soll gelockert werden – unter anderem für Frisöre. Ab Mittwoch können aber einige Geschäfte wieder öffnen.

Schulen, Kitas und Gebühren

Schulen und Kitas sind geschlossen. Ab Montag werden aber Abiturprüfungen unter besonderen Bedingungen geschrieben. Eine Notbetreuung soll über eine Notaufnahme-Gruppe pro Kita und Grundschule gesichert werden. Nutzen können diese Gruppen nur Eltern aus „strukturrelevanten Berufen“. Wer zu diesen Berufsgruppen gehört und Anspruch auf eine Notbetreuung hat, findet alle relevanten Informationen dazu auf der Internetseite der Stadt Potsdam. Vor allem für Alleinerziehende wird es bald Erleicherungen geben.

Sperrungen von Parkanlagen

Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitness- und Tanzstudios und ähnliches ist untersagt. Auch Spielplätze im Freien sowie Indoor-Spielplätze wurden geschlossen.

Der Volkspark Potsdam und der benachbarte Waldpark werden am 28. April wieder geöffnet. Einschränkung: ohne Spiel- und Sportflächen. Auch die Gastronomie und Sanitärbereiche bleiben geschlossen.

Geöffnet werden bald auch das Belvedere auf dem Pfingstberg sowie mehrere Schlösser in Potsdam und Brandenburg.

Für die Wiese der Freundschaftsinsel bleibt geschlossen. Dies war vor einigen Wochen eine Reaktion auf die vermehrten Meldungen von sogenannten Corona-Partys, zu denen sich vor allem Jugendliche in Massen auf engstem Raum zusammenfinden.

Besuchsverbot in Kliniken und Altenheimen

Seniorenheime und andere Pflegeeinrichtungen in Potsdam dürfen ab Sonntag nicht mehr betreten werden. Damit soll eine Situation mit zahlreichen Toten wie in einem Würzburger Pflegeheim verhindert werden. Das Klinikum der Landeshauptstadt Potsdam machte schon früher Ernst: auch dort gilt ein Besuchsverbot – und zwar auf allen Stationen und an allen Standorten. Es gibt einige wenige Ausnahmen: Werden Kinder unter 16 Jahren stationär aufgenommen, dürfen Begleitpersonen dabei sein. Auch Besucher von Schwerstkranken und von Kindern unter 16 Jahren dürfen ein Mal am Tag für eine Stunde bei ihren Angehörigen vorbeischauen – dafür sind telefonisch Rücksprachen mit dem Stationspersonal erforderlich.

Nummern in der Coronakrise Ausführliche Informationen zum Coronavirus und dem Geschehen weltweit bietet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite. Auch die Kassenärztliche Vereinigungen haben unter www.116117.de Erklärvideos und zentrale Fragen und Antworten zum Coronavirus zusammengestellt. Telefon-Hotlines zum Coronavirus: Bürger, die Fragen zu den wegen des Coronavirus getroffenen Regelungen und deren Umsetzung haben, können sich bei der Stadt Potsdam unter der Telefonnummer 0331/289 1040 Auskünfte holen. Für Unternehmer ist eine Hotline unter der Telefonnummer 0331/289 2888 geschaltet. Für allgemeine Fragen gibt es Bürgertelefon des Bundes unter 030/346 465 100 (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr). Die Unabhängige Patientenberatung ist erreichbar unter 0800/011 77 22. Beim Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist ein Bürgertelefon eingerichtet unter 0331/86 83-777 (montags bis freitags 9 bis 15 Uhr). Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax: 030 340 60 66 – 07 oder E-Mail: info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmg Das ist zu tun im Krankheitsfall: Bewahren Sie die Ruhe und rufen Sie von zu Haus aus ihren Hausarzt an. Gehen Sie auf keinen Fall ohne telefonischen Kontakt in die Praxis und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen. Alternativ rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst an unter 116117.

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Stadt Potsdam den persönlichen Bürgerservice eingestellt. Potsdamer werden gebeten, sich mit ihren Anliegen per Telefon, E-Mail oder Post an die Landeshauptstadt zu wenden. Wie sie die Stadt erreichen, finden Sie im Überblick.

Öffentlicher Nahverkehr

Auch im öffentlichen Nahverkehr in Potsdam gibt es aufgrund der Coronakrise noch einige Einschränkungen. Der Fahrplan wird aber langsam wieder auf Vollbetrieb eingestellt. Die Verbindungen sind in der App des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg sowie unter www.vbb.de/fahrinfo hinterlegt. Die Fahrpläne sind auch im PDF-Format auf der Internetseite des Verkehrsbetriebs zu finden.

Notfallplan der Arbeitsagentur

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) appelliert an ihre Kunden, die Dienststelle aufgrund der aktuellen Situation nur noch in Notfällen aufzusuchen: „Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen“, heißt es in einer Mitteilung der BA.

Eine Arbeitslosmeldung könne „auch telefonisch erfolgen“. Ein Antrag auf Grundsicherung könne „formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden“. Auch Anträge auf Kindergeld und Kinderzuschlag könnten in Briefkästen der Familienkassen gesteckt werden.

Alle persönlichen Gesprächstermine entfielen „ohne Rechtsfolgen“. Kunden müssten ihre Termine nicht absagen, sie müssten auch nicht deshalb anrufen.

*****

Da sich die Nachrichtenlage ständig ändert, aktualisieren wir diesen Text in regelmäßigen Abständen.

