Als Amtsärztin der Landeshauptstadt steht Kristina Böhm (43) von Anfang an in der ersten Reihe der Corona-Bekämpfer. Sie ist es, die über Quarantäne und Tests entscheidet und deren Stimme auch bei der Frage nach lokalen Maßnahmen oder Schulschließungen großes Gewicht hat.

Sieben Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 sind in den vergangenen 24 Stunden in Potsdam registriert worden, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Binnen einer Woche ergibt das 44 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bei 24,3.

177 Kontaktpersonen der Kategorie eins befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ werden zwei Corona-Patient auf der Normalstation behandelt.

Wie schätzen Sie das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt ein?

Kristina Böhm: Mit einem Wort: besorgniserregend. Die Zahlen steigen zwar noch in kleinem Maße, aber die Inzidenz hat sich zuletzt auf 24,3 erhöht. Nach meinem Dafürhalten sehen wir bereits einen exponentiellen Anstieg, es ist eine nur eine Frage der Zeit, bis wir einen deutlich höheren Anstieg haben.

Das würde also bedeuten, dass Potsdam die Grenzwerte von 35 oder 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern reißt?

Absolut. Es wäre naiv anzunehmen, dass die Entwicklung in Berlin sich nicht auf Potsdam auswirkt.

Was sind aus Ihrer Sicht die gefährlichen Orte: Schulen und Kitas, Gastronomie, private Feiern? Oder ganz andere?

Wir haben ein flaues Infektionsgeschehen über die ganze Stadt verteilt ohne einzelne lokale Hotspots. Schule, Kita und Hort sind aber absolut keine Schwerpunkte, dort gibt es nur sehr wenige Fälle. Schwerpunkte sind eher private Feierlichkeiten oder ein enges räumliches Geschehen.

Gegen Infektionen auf engem Raum wurden doch die Mindestabstände beziehungsweise die Masken eingeführt.

Über einen längeren Zeitraum reichert sich die Luft mit Aerosolen an, dann ist auch der Abstand nicht mehr relevant, sondern es kommt darauf an, wie lange sich Menschen in einem Raum aufhalten. Dann kann es sein, dass auch der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr ausreicht. Auch da haben wir einen konkreten Fall, der uns das zeigt: Bei einer langen Busreise wurde der Schutz getragen, aber es kam trotzdem zur Ansteckung.

Droht Potsdam ein ähnlich diffuses Infektionsgeschehen wie Berlin, wo die Infektionsketten offenbar kaum noch nachvollzogen werden können?

Das Infektionsgeschehen ist diffus, ja. Es findet hauptsächlich in der Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen statt. Ältere sind momentan weniger betroffen, aber auch das steigt langsam wieder. Ein Überrutschen ist zu befürchten.

Hilft ein Kontakttagebuch im Fall einer Infektion weiter? Dann wüsste das Gesundheitsamt ja wenigstens, wen es kontaktieren muss.

Es muss sicher nicht jeder jeden Kontakt aufschreiben. Grundsätzlich schadet es sicher nicht, zu wissen, wen man getroffen hat und wie intensiv der Kontakt war. Wie genau man das notiert, ob im Kalender, im Notizbuch oder auf dem Handy, ist dabei egal. Gerade die ungewöhnlichen Kontakte, bei denen man vielleicht schon ein komisches Gefühl hatte, sind ja wichtig. Und unsere Interviewer beobachten bei der Nachverfolgung der Kontakte oft, dass es für die Betroffenen schwer ist, sich zu erinnern.

Wie ist denn das Gesundheitsamt derzeit personell besetzt?

Wir arbeiten mit unserer Stammbesatzung von 25 Köpfen im Infektionsschutz, die gleiche Menge an Kräften haben wir jetzt noch einmal angefordert. Seit gestern sind wieder zehn Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung da, zudem stocken wir gerade über die Verwaltung wieder die Personalressourcen auf. Wir müssen durchhaltefähig sein. Die meisten Kollegen sind seit März durchgehend im Einsatz und wir gehen derzeit davon aus, dass sich das bis zum kommenden März nicht grundlegend ändern wird.

Wie gut sind die Potsdamer Krankenhäuser auf die zweite Corona-Welle vorbereitet?

Beide Kliniken sind gut aufgestellt und fahren das Hygienekonzept stringent. Der größte Knackpunkt bleibt, die Konzepte wirklich durchzuziehen, einschließlich der Schutzausstattung. Es wäre naiv zu glauben, dass die Infektionen nicht auch Mitarbeiter der Kliniken und Patienten treffen werden. Die konsequenten Schutzmaßnahmen und Teststrategien sind das A und O, damit wir innerhalb der Kliniken keine relevanten Kontakte haben. Das funktioniert bisher gut. Ich würde mich aber nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es nie wieder zu einem solchen Ausbruch wie Ende März im Bergmann-Klinikum kommt. Wenn die Infektionen eine kritische Grenze erreichen, dann brechen sie durch. Und natürlich sind alle Mitarbeiter auch privat Menschen, die Kontakte haben. Hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben.

Und wie ist die Situation in den Alten- und Pflegeheimen und den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete?

Die geben sich alle sehr viel Mühe, sind aber in einem Spannungsfeld zwischen der Frage nach dem Schutz und dem Augenmerk darauf, Menschen sozial nicht komplett zu isolieren. In den Pflegeheimen ist die Teststrategie des Landes leider unzureichend, die Präventivtestung funktioniert nicht so, wie wir uns das wünschen, weil sie nicht in der Masse trifft. Bei den Gemeinschaftsunterkünften sehen wir eine Habachtstellung, es wird intensiv kommuniziert, auch zusammen mit dem Migrantenbeirat. Aber dort wird das Besuchsverbot wahrscheinlich wieder kommen.

Würden Sie persönlich derzeit private Feiern oder ein Restaurant besuchen, was ist mit Besuchen an Weihnachten? Was raten Sie den Potsdamern, die vor dieser Frage stehen?

Tatsächlich habe ich mich gerade privat gegen den Besuch einer Geburtstagsfeier entschieden. Man muss auch auf sein Bauchgefühl vertrauen und wenn es sehr eng wirkt, sollte man sich vielleicht nicht auch noch ins Getümmel stürzen. Ich halte es aber für falsch, nicht mehr rauszugehen. Bei den Restaurantbesuchen gucke ich darauf, wie die Situation ist. Und nach meinem Eindruck sind die Wirte wirklich in höchstem Maße bemüht, sich an alle Regeln zu halten.

Wie kann ein Weihnachtsmarkt dieses Jahr in der Pandemie in der Landeshauptstadt aussehen?

Das ist ein heißes Eisen, das für Potsdam gerade diskutiert wird. Wenn wir uns zurückerinnern, wie ein solcher Markt funktioniert, dann glaube ich für mich, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr keine gute Aktivität sind.

Wir haben seit Montag 36 Neuinfektionen in der Stadt gehabt. Bei 63 binnen einer Woche reißt Potsdam den ersten, bei 90 den zweiten Grenzwert.

Das ist richtig und bei dem, was wir derzeit sehen, kann es bis zur nächsten Woche sein, dass wir diese Zahlen reißen. Man muss sich da nur Steglitz-Zehlendorf und Spandau ansehen, die beide direkt an Potsdam grenzen. Beide Bezirke haben die Werte binnen weniger Tage gerissen. Es wird auch bei uns ankommen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir sind außerdem mit dem laborbestätigten Geschehen bekanntlich zehn bis 14 Tage hinter der Zeit, also aktuell genau nach den Einheitsfeierlichkeiten. Wir wissen alle, dass es da voll war, dass es Partys und Events gab. Es kann sein, dass wir da jetzt auch Effekte sehen.

Welchen Wert hat der Potsdamer Fünf-Punkte-Plan angesichts von Landes- und Bundesregelungen?

Wir haben extrem viel Zeit und Ressourcen in diesen Plan investiert, um anstelle massiver Grundrechtseinschränkungen mit Fingerspitzengefühl vorgehen zu können. Wir wollten mit Maßnahmen dort ansetzen, wo es notwendig ist, und haben auch erreicht, dass sich die Einrichtungen in Potsdam von der Bar bis zum Museum sehr viel Mühe mit ihren Hygienekonzepten gegeben haben. Wir dürfen uns aber zum Beispiel in Sachen Sperrstunde nichts vormachen, denn mit steigendem Alkoholkonsum zu späterer Stunde ändert sich auch das Verhalten der Gäste. Ich hoffe, wir können unseren kommunalen Ansatz da weiter durchziehen.

Das heißt, dass es keine flächendeckenden Schul- und Kitaschließungen mehr geben wird?

Ich sehe diese Gefahr als gering an. Die Einrichtungen haben sehr gute Möglichkeiten für zielgerichtete Maßnahmen und wir sehen derzeit keine relevanten Infektionszahlen dort.

Und was sagen Sie zu den wieder beginnenden Hamsterkäufen?

Die braucht es eigentlich nicht. Ich frage mich noch immer, was mit all dem Toilettenpapier aus dem Frühjahr passiert ist. Wichtig ist, dass weiterhin darauf geachtet wird, nicht zu viele Menschen zeitgleich in die Läden zu lassen und dort dann konsequent Einbahnstraßen zu laufen und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Bundesregierung betont derzeit wieder die Bedeutung der Corona-Warn-App. Welche Rolle spielt die in Potsdam?

Die App wäre eine gute Sache, wenn sie einwandfrei funktionierte. Das Problem ist die Verbindung zwischen den Patienten, den Laboren und den Gesundheitsämtern – die funktioniert nicht reibungslos. Wenn sich jemand bei uns mit einer App-Warnung meldet, können wir damit nichts anfangen, weil wir nichts gegenprüfen können. Wir testen dann natürlich, aber für die massiven Eingriffe, die eine solche Warnung mit sich bringt – Quarantäne, ein unangenehmer und teurer Test, Kontaktverfolgung – dürfte man sich eigentlich nicht darauf verlassen. Es werden mehr Fragen aufgeworfen, als wir beantworten können, das sorgt für viel Frust.

Wie haben sich die Quarantäneregeln seit dem Frühjahr geändert?

Im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert. Wir versuchen natürlich mit allen Mitteln, die besonders belastende Kettenquarantäne zu vermeiden, indem wir viel Unterstützung bei der räumlichen Trennung in Haushalten geben. Da gibt es sehr kreative Lösungen von den Kontaktpersonen oder den Infizierten selbst, etwa, dass Wohnungen getauscht werden. Anders ist auch, dass positiv Getestete nur noch zehn Tage in Quarantäne müssen. Und bei Fällen, die überraschend lange positiv sind, ermitteln wir die Viruslast und damit die Ansteckungsgefahr. Solche Fälle gab es ja gerade auch in Potsdam-Mittelmark.

Frau Böhm, alles in allem klingen Sie nicht optimistisch für die nächsten Wochen. Was können, was sollen die Potsdamer jetzt konkret beachten?

Wir brauchen Vernunft und einen gesunden Mittelweg zwischen Hysterie und Gleichgültigkeit, sonst kommen wir nicht über die nächste Zeit. Wir müssen alle aufeinander achtgeben, Rücksicht nehmen, uns gegenseitig sensibilisieren, ohne dabei jemandem an den Hals zu gehen. Wenn wir die Schutzmaßnahmen einhalten, schützen wir alle um uns und damit auch uns selbst. Wir müssen aber auch damit leben, dass Infektionen zum Alltag gehören, und hoffen, dass eher diejenigen erkranken, die gut durch die Infektion durchkommen.

Von Saskia Kirf