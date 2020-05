Lebenswerk in Gefahr: Fitnessbetreiber aus Potsdam will wieder eröffnen – mit Schutzkonzept

Potsdam

Sieben Wochen sind vergangen, seit Andreas Bosse in seinem Fitnessstudio in Potsdam Drewitz von einer Station zur nächsten gegangen ist und sich von den Trainierenden verabschiedet hat. Seit Mitte März ist das „Body & Fight“ wegen COVID-19 geschlossen, und mittlerweile liegen die Nerven blank. „Wir haben Hilfe vom Land bekommen, aber das reicht hinten und vorne nicht“, sagt der Studioinhaber. Seit 20 Jahren betreibt der erfolgreiche Wettkampfbodybuilder ein Fitnessstudio in Potsdam. Nun sieht er sein Lebenswerk in Gefahr. Zwar seien viele seiner Mitglieder solidarisch, aber ohne Betrieb werde ihm bald die Puste ausgehen. Verträge laufen aus, ohne dass neue hinzukommen, und die meisten Einnahmen aus den Personal Coachings fallen weg, während die Kosten nahezu ungebremst weiterlaufen.

Stille Demonstration vor dem Landtag

An diesem Samstag steht Bosse ab 15.30 Uhr vor dem Brandenburger Landtag in Potsdam, um die Politik daran zu erinnern, dass die Sportler auch noch da sind. Eine stille Demonstration mit höchstens 20 Teilnehmern wurde genehmigt. Weniger als erhofft, aber immerhin. Zur selben Zeit werden auch in Hannover Betreiber von Fitnesscentern gegen die Schließungen demonstrieren. In anderen Städten seien ebenfalls Proteste angemeldet, aber leider nicht genehmigt worden, sagt Bosse, der sich ständig mit Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet austauscht.

In Brandenburg Mitstreiter zu finden, war nicht schwer. Studiobetreiber und -leiter aus der Hauptstadt, aus Fürstenwalde, Neuruppin, Nauen und Wildau haben sich eingereiht. Sie wollen öffnen, und sie haben sich vorbereitet. „Für den Eingangsbereich des Body & Fight haben wir eine große Desinfektionsmaschine gekauft, in den Toiletten sind weitere, und auch die Geräte werden ständig, desinfiziert“, sagt Bosse. Vor der Wiedereröffnungen werde er die gesamte Trainingsfläche und den Eingangsbereich mit Abstandsmarkierungen versehen, und jede weitere Hygienemaßnahme, die von behördlicher Seite gefordert würde, bis ins Detail umsetzen.

Andreas Bosse hat in Potsdam einen Protest gegen die Schließung der Fitnessstudios organisiert. Quelle: Ina Schmiedeberg

Mit einem geeigneten Schutzkonzept dürfen Fitnesscenter in der Schweiz am dem 11. Mai wieder öffnen, ließ vor einigen Tagen die Sportministerin des Nachbarlandes, Viola Amherd, verlauten. Wie es mit dem Breitensport in Deutschland weitergeht, ist hingegen noch völlig offen. Beim nächsten Bund-Länder-Gespräch am kommenden Mittwoch soll darüber entschieden werden, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen „bestimmte sportliche Betätigungen“ wieder möglich sein werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit ihrer heutigen Aktion wollen Andreas Bosse und seine Kollegen auch im Hinblick darauf die Brandenburger Politik zur Fürsprache bewegen. „Ceci n’est pas un château“, beteuert ein goldener Schriftzug auf der Fassade des Brandenburger Landtages. Nun hoffen die Studioinhaber, dass sich ihnen das Regierungsgebäude nicht statt dessen als Festung präsentiert.

Am vergangenen Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag eines Fitnessstudiobetreibers aus Baden-Württemberg gegen die Zwangsschließung mit Verweis auf die Gefahr für Leib und Leben durch COVID-19 abgewiesen. Wirtschaftliche Interessen müssen derzeit zurücktreten, urteilten die Karlsruher Richter. Für Andreas Bosse geht es um mehr als um seine unternehmerische Existenz. Er ist auch Sportler mit Leib und Seele. „Mit diesem Studio habe ich mir in Potsdam meinen großen Traum erfüllt“, sagt der gebürtige Frankfurter.

Ein Blick in das Fitnessstudio von Andreas Bosse in Potsdam-Drewitz. Quelle: Ina Schmiedeberg

Die Gefahr durch das Virus nehme er sehr ernst. Allerdings könne man der Angst nicht dauerhaft alles unterordnen, und es sei an der Zeit, realistische Lösungen zu finden. Um die Gesundheit seiner Mitglieder mache er sich Gedanken, aber keine Sorgen. Im Body & Fight trainieren in gut besuchten Phasen zehn bis 15 Sportler gleichzeitig. Die 300 Quadratmeter große Trainingsfläche liegt zwischen zwei langen Fensterfronten, die eine gute Belüftung gewährleisten. „Es kann nicht der Weg sein, aus Angst vor dem Tod zu sterben“, sagt Bosse. „Sport ist Leben.“

Von Ina Schmiedeberg