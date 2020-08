Potsdam

Am Ernst-von-Bergmann-Klinikum hatte es zwei positive Corona-Tests bei einem Mitarbeiter und einem Patienten gegeben. Doch das Krankenhaus gibt nun Entwarnung: Die automatisierten Tests lieferten falsche Ergebnisse, was eine Gegen-Kontrolle nachwies.

Das Initiativ-Netzwerk „Gesunde Zukunft Potsdam“ hatte auf Twitter zuvor gemeldet, es gäbe einen neuen Corona-Fall am Klinikum, in dessen Folge eine Station geschlossen worden sei. Krankenhaussprecherin Theresa Decker widerspricht dieser Darstellung.

„In den sozialen Medien es derzeit zu falschen Darstellungen“, teilt sie mit. Es habe am Mittwoch kritische Abstriche gegeben – einer bei einem Mitarbeiter und zwei – von der Nasen- und der Mundschleimhaut – beim Patienten. „Einer der beiden Abstriche des Patienten sowie der Abstrich des Mitarbeiters ergaben ein positives Testergebnis. Beide wurden in der gleichen Testreihe ausgewertet“, so Decker weiter.

Testergebnisse durchlaufen Kontrolle

Jedes automatisierte Testergebnis werde von Labormitarbeitern überprüft. Dabei gab es „Anzeichen dafür, dass es sich um falschpositive Testergebnisse handelt“, erklärt die Sprecherin. Sprich: Die Proben könnten verunreinigt und mit fremden Viren in Verbindung gekommen sein.

Vorsichtshalber wurden aber der Mitarbeiter in Quarantäne geschickt und der Patient auf die Corona-Station verlegt. Am Donnerstag nahm man erneute Abstriche bei beiden Getesteten. Diese waren negativ, was bereits am Donnerstagabend feststand.

Corona-Alarm sicherheitshalber ausgelöst

„Aufgrund der ersten positiven Testergebnisse wurden sämtliche Maßnahmen des klinikeigenen strukturierten Ablaufs eingeleitet“, so Decker. Dazu gehören: Information des Gesundheitsamtes, hausinterne Information aller zuständigen Bereiche, Quarantäne des Mitarbeiters, Verlegung des Patienten. „Nach Vorliegen der negativen Kontrollergebnisse konnten diese Maßnahmen beendet oder zurückgenommen werden“, so Decker weiter, „die internen Reaktionen sowie die funktionierenden Meldeketten haben uns in unserem eingeübten Vorgehen bestätigt und gezeigt, dass unsere eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen zügig greifen.“

Test-Pannen kann es immer geben

Das Krankenhaus kann auch für die Zukunft nicht ausschließen, dass es beim „regulären Abstrichmanagement“ positive Testergebnisse bei symptomfrei Getesteten geben wird. „Unser Abstrichmanagement sorgt dadurch aber auch für die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter, da es frühzeitig mögliche Sars-Cov-2-Infektionen zeigt“, erklärt Decker.

Der Patient konnte die Corona-Station verlassen. Es gibt derzeit keine Patienten auf der speziellen Station für die Pandemie.

Von Donnerstag zu Freitag kam eine weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt damit bei 686. In den vergangenen sieben Tagen ist in Potsdam somit bei sechs Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Insgesamt 604 Personen gelten in Potsdam als genesen. 135 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Von Alexander Engels