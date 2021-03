Potsdam

Die Lage an der Friedrich Wilhelm von Steuben-Gesamtschule im Potsdamer Kirchsteigfeld spitzt sich immer weiter zu. Wie ein Stadtsprecher am Freitagmorgen mitteilt, sind mittlerweile mindestens zehn Jugendliche des zehntes Jahrgangs an Covid-19 erkrankt.

Nur wenige Schüler kamen zum Test

Der gesamte, aus sechs Klassen bestehende Jahrgang ist bereits seit Mittwoch im Distanzunterricht. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf Infektionen bekannt gewesen. Allerdings befürchtet die Verwaltung offenbar auch unentdeckte Fälle, denn wie der Sprecher weiter mitteilt, seien nur 17 von 57 dazu aufgerufenen Schülerinnen und Schülern zum Test erschienen. Demzufolge waren von den 17 nun getesteten Jugendlichen fünf Corona-positiv. Noch ist nicht geklärt, ob die Erkrankungen von der weit verbreiteten Corona-Mutation B.1.1.7 verursacht wurden, erste Ergebnisse könnten aber noch heute eintreffen.

Möglicherweise schielt die Stadt Potsdam auch längst nach Cottbus. In der Lausitzer Stadt müssen sich ab kommender Woche alle Kinder über einem Jahr, die in eine Kita oder Schule wollen, einen negativen Coronaschnelltest pro Woche vorweisen. Potsdam wird am heutigen Freitag eine neue Allgemeinverfügung zur Eindämmung erlassen, es ist also möglich, dass kurzfristig eine entsprechende Regelung auch in der Landeshauptstadt getroffen wird.

Von Saskia Kirf