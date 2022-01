Potsdam

Seit nunmehr einer Woche liegt der Inzidenz-Wert in Potsdam über der 750er Marke – Tendenz steigend. Parallel dazu liegt brandenburgweit der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten seit mehr als einer Woche über zehn Prozent. Zwar sinkt der Anteil der intensivmedizinisch behandelten Corona-Patienten, doch der grüne Bereich ist noch nicht erreicht.

Solange die Inzidenz in Potsdam über 750 liegt und die Ampel im Fall der brandenburgischen Intensivbetten auf Gelb steht, bleibt es dabei: Die am 19. Januar 2022 in Kraft getretene Ausgangssperre für Ungeimpfte in Potsdam hat Bestand . Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Brandenburg dürfen in Potsdam demnach Personen, die nicht als genesen oder vollständig geimpft gelten, ihre Wohnung zwischen 22 und 6 Uhr ohne triftigen Grund nicht verlassen.

Wer kontrolliert die Ausgangssperre in Potsdam?

In Potsdam werden die Kontrollen der Ausgangssperre durch die Polizei durchgeführt. Werden dabei Verstöße festgestellt, werden diese an die Bußgeldstelle der Landeshauptstadt Potsdam zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

Das Potsdamer Ordnungsamt wird die Einhaltung der Ausgangssperre dagegen nicht explizit kontrollieren. „Es gibt seitens des Ordnungsamtes keine Ausgangssperre-Streife“, auch wurde das Ordnungsamt personell nicht aufgestockt, so Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage.

Aufgabe des Ordnungsamtes sei es, die Regelungen der Eindämmungsverordnung im Rahmen der Kontrolltätigkeit zu prüfen. So hat das Ordnungsamt allein am Donnerstag 32 Kontrollen im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels durchgeführt, teilte der Sprecher mit. Beim Großteil gab es nichts zu beanstanden, in elf Fällen wurden jedoch Belehrungen ausgesprochen, in zwei Fällen sogar Anzeigen geschrieben.

Welche Strafen drohen Ungeimpften?

Insgesamt wurden in den vergangenen sechs Monaten in der Bußgeldstelle der Landeshauptstadt Potsdam 68 corona-bedingte Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. In erster Linie handelte es sich dabei um Verstöße gegen die vorgeschriebenen Maßnahmen in Gaststätten.

Was droht aber den Ungeimpften, wenn sich gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen? Wie ein Sprecher der Stadt Potsdam auf MAZ-Anfrage mitteilte, wird in der brandenburgischen Landeshauptstadt der „Verstoß mit einem Platzverweis geahndet“.

Ein Verstoß bzw. eine Zuwiderhandlung gegen diese polizeiliche Maßnahme könnte dann im Einzelfall und rein rechtlich zumindest zu einem Bußgeld führen. An sich sieht der Bußgeldkatalog der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Brandenburg für Zuwiderhandlungen gegen die Ausgangssperre (§ 27 der Eindämmungsverordnung) jedoch keine Strafe vor.

Anders sieht es dagegen beispielsweise beim Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen aus. Hierbei können bis zu 500 Euro fällig werden. Und auch der Besuch eines (nicht gestatteten) Festivals oder einer (nicht gestatten) Tanzveranstaltung könnte ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro nach sich ziehen.

Welche Ausnahmen gibt es?

Die Ausnahmeregelung ist sehr weit gefasst. So dürfen Ungeimpfte auch nach 22 Uhr ihre Wohnung verlassen, wenn sie beispielsweise ihren Lebenspartner besuchen, einen kranken oder sterbenden Angehörigen pflegen, eine unterstützungsbedürftige Person begleiten oder selbst einen Arzt aufsuchen. Auch die Gassirunde mit dem Hund bleibt erlaubt. Gestattet ist auch der Weg zur Arbeit, die Teilnahme an einem Gottesdienst, Hochzeiten oder Beerdigungen. Selbst die Teilnahme an nicht untersagten Veranstaltungen wäre laut Verordnung möglich.

Wann wird die Ausgangssperre aufgehoben?

Das Ende der Ausganssperre ist da, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz unter 750 liegt und der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten unter zehn Prozent liegt. Sobald das offiziell bekanntgegeben ist, ist die nächtliche Ausgangssperre aufhoben.

