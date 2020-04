Bergmann-Betriebsrat wendet sich offen gegen Steffen Grebner

Potsdam

Wenige Stunden, bevor der Hauptausschuss der Stadt Potsdam über die Zukunft der beiden Geschäftsführer des kommunalen Ernst-von-Bergmann-Klinikums entscheiden soll, hat sich der Betriebsrat des Klinikums an die Fraktionen gewandt. In einem offenen Brief wenden sich die Arbeitnehmervertreter vom kaufmännischen Geschäftsführer Steffen Grebner ab –und stärken zugleich der medizinischen Geschäftsführerin Dorothea Fischer den Rücken. um 13.20 Uhr, keine fünf Stunden vor Beginn der Sitzung des Hauptausschusses, soll das Schreiben den Fraktionen zugegangen sein. es liegt der MAZ vor.

Kritik an Schuberts Vorgänger

Man habe sich, so der von der Betriebsratsvorsitzenden Sabine Bülth unterzeichnete Brief, „über Jahre hinweg wiederholt und vergebens wegen massiver Probleme mit der Führungs’kultur’ in unserem unternehmen an Mitglieder des Aufsichtsrats, den Gesellschafter sowie Stadtverordnete gewandt“. Dabei sei es nicht nur um das Wohlbefinden der Arbeitnehmer gegangen, sondern der Betriebsrat betrachtet „mit Sorge die Auswirkungen auf die Qualität von Entscheidungsprozessen“. Allerdings seien die Anliegen auf taube Ohren gestoßen –dabei spricht der Betriebsrat direkt den früheren Aufsichtsrat und den ehemaligen Gesellschafter des Klinikums an. Dieser Gesellschafter war zum angesprochenen Zeitpunkt offenkundig Potsdams damaliger Bürgermeister Jann Jakobs, der als Förderer Grebners gilt und diesen in vergangenen Krisen demonstrativ gestärkt hatte.

Anzeige

„Wir bitten Sie, jetzt an diejenigen zu denken und zu unterstützen, die in der Patientenversorgung an vorderster Stelle stehen und die hart daran arbeiten, das Klinikum für die allgemeine Patientenversorgung wieder zu öffnen“, so der offene Brief. Man wünsche sich deshalb eine gewisse Kontinuität in der Führungsebene und sehe „eine Beurlaubung der gesamten Geschäftsführung kritisch“. Der Betriebsrat macht stattdessen einen konkreten Vorschlag an die Stadtverordneten: „Wir bitten Sie, zu befürworten, dass zumindest Frau Prof. Dr. Fischer ihre erst vor kurzem übernommene Position als medizinische Geschäftsführerin weiterhin ausüben kann.“ Dabei soll aber auch deren Verantwortung im Skandal überprüft werden. „Wir wenden uns nicht gegen eine Untersuchung der Ereignisse möglicher Versäumnisse und Verantwortlichkeiten und dagegen, dass die gebotenen Konsequenzen gezogen werden“, betont die unterzeichnende Betriebsratsvorsitzende.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Saskia Kirf