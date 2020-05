Einschränkungen wegen Covid-19 in Potsdam - Corona in Potsdam: Bergmann-Klinikum hält am Besuchsverbot fest

Notfälle nimmt das Potsdamer Bergmann-Klinikum zwar unter bestimmten Umständen wieder auf. Aber das Besuchsverbot bleibt bestehen. Das bekräftigte der Krisenstab. Das Ansteckungsrisiko für Patienten ist zu hoch.