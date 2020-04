Bergmann-Klinikum informiert auf neuer Homepage zu Corona

Potsdam

Das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat seit Dienstag eine neue Website online, die alle notwendigen Informationen zum Thema Corona tagesaktuell bündelt. Dazu gehören auch Grafiken über bislang behandelte Patienten, die aktuelle Anzahl stationärer Patienten, Grafiken mit Angaben zu bislang durchgeführten Tests und den Testergebnissen bei Patienten und Mitarbeitern. Die Daten würden zweimal täglich aktualisiert, sagt Bergmann-Sprecherin Theresa Decker.

„Wie viele Mitarbeiter aktuell im Einsatz sind – auch im St. Josefs Krankenhaus in Potsdam – erfahren die Nutzer ebenfalls in aktuellen Grafiken. Die Website berichtet auch über die Reichweite unserer Verbrauchsmaterialien – selbstverständlich in Abhängigkeit von aktuellen Verbrauchsprognosen, je nach Belegungsgrad des Klinikums“, so Theresa Decker.

Anzeige

Auch die Stimmung des Personals wird gezeigt

In einem weiteren Bereich können sich die Besucher auf einen Blick über das komplette Hilfs- und Unterstützungsangebot der Klinik zum Thema Corona informieren. Die Seite informiert darüber hinaus mit kurzen Mitarbeiter-Interviews aus allen Bereichen und Abteilungen des Klinikums über den Arbeitsalltag und die Stimmung des Klinikpersonals.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit der neuen Seite https://corona.kevb.de reagiert das Klinikum Ernst von Bergmann nach eigener Angabe auf transparente Art und Weise auf das Informationsbedürfnis der Potsdamer Bevölkerung nach umfassender, praktisch orientierter und tagesaktueller Versorgung mit Fakten rund um das Thema Corona.

Lesen Sie auch:

Potsdam im Krisenmodus: Der Tag im Überblick

Von MAZonline