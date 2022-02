Potsdam

Das kommunale Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ will schrittweise in den Normalbetrieb zurückkehren. Das Coronavirus sei Teil einer „neuen Normalität“, teilt Bergmann-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt am Montag mit. Künftig sollen viele Covid-19-Patienten nicht mehr auf den eigens geschaffenen Isolierstationen behandelt werden. Das Besuchsverbot im Klinikum bleibt jedoch vorerst bestehen.

70 Prozent der Patienten nicht wegen Covid im Krankenhaus

„Wir rechnen damit, dass wir mit Corona werden leben müssen – in der Gesellschaft ebenso wie im Klinikalltag. Derzeit steht die Corona-Erkrankung auf Grund der milderen Verläufe durch Omikron bei rund 70 Prozent der Patienten nicht mehr im Vordergrund der stationären Behandlung, sondern krankheitsbegleitend zur Hauptdiagnose“, so Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt.

Das heißt: Viele der derzeit 40 Corona-Patienten im Klinikum sind eigentlich wegen anderer Beschwerden dort. Diese Beobachtung hatte kürzlich auch der Chef-Infektiologe des Klinikums, Tillmann Schumacher, im MAZ-Interview beschrieben: „Wir sehen heute vielfach Patienten, die aus anderen Gründen zu uns kommen, die einen gebrochenen Arm haben, eine frisch diagnostizierte Diabetes, einen Blinddarmdurchbruch. Und dann findet man zusätzlich Covid.“

„Atmendes System“ wird in Standby versetzt

Die Corona-Erkrankungen sollen, so die Ankündigung, „zukünftig wie andere Infektionserkrankungen integrativ behandelt werden“. Das so genannte „atmende System“, bei dem die Corona-Stationen punktuell flexibel verstärkt werden können, soll so nach und nach verlassen und nur im Ernstfall wieder reaktiviert werden. Patienten mit einer schweren und ausgeprägten Covid-Erkrankung werden auch weiterhin auf einer separaten Covid-Station behandelt, auch die intensivpflichtigen Covid-Patienten – derzeit fünf an der Zahl – werden weiterhin auf der Intensivstation in einem gesonderten Bereich versorgt.

Stattdessen will das Bergmann-Klinikum die Patienten, bei denen Covid-19 nicht die Haupterkrankung darstellt, künftig auf den jeweiligen Fachstationen isolieren. In der Kinderklinik und in der Geburtshilfe wurde dies während der gesamten Pandemie so gehandhabt. „Diese Konzepte haben sich bewährt“, sagt Schmidt. Das Vorgehen sei mit der Krankenhaushygiene und dem Corona-Stab entwickelt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, betont er.

OP-Kapazitäten steigen wieder

Durch die geplante dezentrale Versorgung können dringend benötigte Versorgungsangebote wieder ausgeweitet werden, so werden die OP-Kapazitäten im Klinikum der Mitteilung zufolge wieder ausgeweitet. Allerdings wird das Klinikum viele Schutzmaßnahmen weiterhin umsetzen, so die Corona-Tests für Patienten und Mitarbeitende. Auch das seit Anfang Dezember erneut bestehende Besuchsverbot bleibt zunächst – nur im Kreißsaal, auf den Kinder- und Jugendstationen sowie für Patienten am Ende ihres Lebens gibt es Ausnahmen.

Die Änderungen treten offenbar ab sofort in Kraft. „Da offensichtlich auch die Höhe der Corona-Welle durchschritten ist und wir glücklicherweise sinkende Inzidenzen auch in unserer Region haben, beginnen wir mit der stufenweisen Rückführung in den Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen“, sagt Schmidt. Am Montag beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam 1230 und liegt damit deutlich unter dem Landesschnitt von 1656,6. Auch die Belegung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten war zuletzt gesunken.

Von MAZonline/krf