Corona in Potsdam: Bergmann-Klinikum rückt von Hygienekonzept ab

Das kommunale Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ist von seinem bisherigen Hygienekonzept abgerückt, mit dem ein erneuter Corona-Ausbruch vermieden werden sollte. Wie aus einem internen Arbeitspapier des Hauses, das der MAZ vorliegt, hervorgeht, werden Patienten nun auch ohne negativen Covid-Test in Mehrbettzimmern auf den Stationen untergebracht. Zuvor waren Menschen mit unklarem Infektionsstatus zunächst isoliert worden.

Maskenpflicht bis zum negativen Test

Die Anordnungen im von Interimsgeschäftsführer Tim Steckel erstellten und freigegebenen Papier gelten seit dem 1. September. Das Papier besagt, die Unterbringung von Patienten in Zwei- und Dreibettzimmern sei möglich, „wenn kein Risiko einer nosokomialen Corona-Übertragung besteht“. Doch auch ohne negativen Covid-Test können Patienten in Zweibettzimmern untergebracht werden. Dann sollen sie durchgehend eine FFP2-Maske tragen – diese schützt auch die Umgebung vor Keimen. Der Mitpatient im selben Zimmer wird zum durchgehenden Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet, bis ein negativer Test vorliegt. Zugleich gilt ein Besuchsverbot für das Zimmer; derjenige mit unklarem Infektionsstatus darf das Zimmer nicht verlassen. Erst, wenn zwei negative Coronatests vorliegen, dürfen alle Patienten im Zimmer ihre Masken abnehmen.

Zudem wird der Mindestabstand zwischen den Patienten reduziert: Nur noch minimal ein Meter soll zwischen den Betten liegen. Einzelzimmer bekommen nur Patienten, die wegen einer medizinischen Indikation, etwa wegen einer Demenz, keine Maske tragen können.

Enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt

Nach dem Corona-Ausbruch im Klinikum im März hatte das kommunale Krankenhaus zunächst gar keine Patienten mehr aufgenommen. Zur schrittweisen Wiederaufnahme des Betriebs hatten die Interimsgeschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt eine Dreiteilung des Klinikums in einen infektiösen, einen unklaren und einen nicht-infektiösen Bereich vorgesehen – einen schwarzen, einen grauen und einen weißen Krankenhausabschnitt. Dass von diesem Konzept abgewichen wird, überrascht zwar – ist aber mit Zustimmung des Gesundheitsamts als Aufsichtsbehörde geschehen. „In Abstimmung mit dem Beratungsunternehmen Kienbaum, dem Klinikum Ernst von Bergmann und dem Gesundheitsamt wurde ein entsprechendes Freigabekonzept erarbeitet“, teilt ein Stadtsprecher mit.

Einen neuerlichen Ausbruch befürchtet das Gesundheitsamt offenbar nicht: „Das Klinikum hat in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in den letzten Wochen und Monaten ausführlich an den Hygiene- und Pandemiekonzepten gearbeitet.“ Das Klinikum selbst verweist ebenfalls auf Absprachen: „Die Entscheidung zur Anpassung gerade dieser Verfahrensanweisung durchläuft einen Abstimmungsprozess, den der Krisenstab mit allen seinen Teilnehmern inklusive der Krankenhaushygiene und Herrn Zastrow als Hygieneexperten verantwortet.“ Die Trennung der drei Bereiche bestehe grundsätzlich weiterhin.

Die Mitarbeiter auf den Stationen wurden offenbar nicht einbezogen. Sie sehen die Entwicklung kritisch. Ein Pfleger schildert der MAZ, es sei für das Personal überhaupt nicht zu kontrollieren, ob die Patienten die angeordneten Masken permanent tragen. Spätestens beim Essen oder Schlafen sei die Maskenpflicht ohnehin hinfällig, sagt er, und fragt: „Was sollen wir denn machen?“

Stab erarbeitet kommunales Eindämmungskonzept

Derweil hat der Verwaltungsstab am 1. September seine reguläre Arbeit wieder aufgenommen. Die Treffen sind wöchentlich anberaumt – falls es das Infektionsgeschehen erfordere, werde man aber wieder „das hohe Niveau mit täglichen Treffen fahren“, kündigte Potsdams Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) am Dienstagabend im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion an. Wichtigste Aufgabe sei derzeit die Erarbeitung eines kommunalen Eindämmungskonzeptes wie es von Bund und Land gefordert wird. Hintergrund ist der Gedanke, nicht mehr ein ganzes Bundesland in den Lockdown zu versetzten, wenn es zu Infektionsspitzen kommt, sondern in dem jeweils betroffenen Gebiet gezielt Maßnahmen zu ergreifen – oder kurz gesagt: nicht Elbe-Elster in den Lockdown zu versetzen, sollte Potsdam erneut ein Corona-Hotspot werden.

Wie berichtet, weicht die Landeshauptstadt mit ihrem Eindämmungskonzept von der offiziellen Richtzahl von 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb einer Woche ab. Würde man diese Richtzahl auf Potsdam uns seine 180000 Einwohner anwenden, würde das bedeuten, dass die Stadt bei etwa 90 Neuinfektionen pro Woche durchgreifen kann. Zu spät, so der Konsens im Verwaltungsstab – obwohl die Stadt dieses Aufkommen an Neuinfektionen laut Brigitte Meier bisher nur „in der Hochphase des Infektionsgeschehens am EvB“ erreicht habe und es „relativ unwahrscheinlich“ sei, diesen Peak noch einmal zu erreichen.

Lokale Eindämmung statt Komplett-Lockdown

Dennoch wolle sich Potsdam auf alle Eventualitäten vorbereiten. Um schneller und gezielter reagieren zu können, hat die Stadt einen Fünf-Stufen-Plan mit niedrigeren Richtzahlen entwickelt. Mit diesem Plan behalte man sich aber vor, Infektionscluster gesondert zu betrachten – also nicht die ganze Stadt in den Lockdown zu versetzen, wenn es zum Beispiel in einem Pflegheim, in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einem Krankenhaus zu einem Ausbruch kommt. Solche Cluster würden laut Brigitte Meier gesondert betrachtet und lokal bearbeitet: „Es macht zum Beispiel keinen Sinn, sich mit dem Thema Gastronomie zu beschäftigen, wenn eine Gemeinschaftsunterkunft betroffen ist.

Ebenso wenig macht es Sinn, die Gastronomie zu schließen, wenn wir die Infektionen vor allem bei den 15- bis 18-Jährigen feststellen, weil die sich wahrscheinlich nicht im Restaurant angesteckt haben, sondern eher bei privaten Feierlichkeiten untereinander.“ Es gelte, das Infektionsgeschehen differenziert zu betrachten und die richtigen Schlüsse zu ziehen – auch dabei soll das Eindämmungskonzept helfen. Bei dessen Erarbeitung habe man ausgewertet, wie wirksam die im Frühjahr getroffenen Maßnahmen waren und wie verhältnismäßig. Das Konzept wird in der Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Mittwoch, 9. September, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

