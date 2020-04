Corona in Potsdam: Stadt lässt Abstrichstelle im Bergmann-Klinikum schließen

Potsdam

Die Stadt hat offenbar eine Corona-Risikostelle direkt im Ernst-von-Bergmann-Klinikum schließen lassen: die Abstrichstelle für interne Verdachtsfälle.

Infektionsgefahr zu hoch

Nach MAZ-Informationen veranlasste das städtische Gesundheitsamt die Schließung. Grund dafür soll dem Vernehmen nach sein, dass die Ansteckungsgefahr zu hoch ist. Mögliche Coronavirus-Infizierte und Besucher sollen sich in der Abstrichstelle oder auf den Wegen dorthin zu nahe gekommen sein. Eine Stellungnahme oder Informationen des Klinikums dazu liegt bisher nicht vor.

Anzeige

Abstrich zur Testung auf das Coronavirus. Quelle: Jonas Güttler/dpa

Weitere MAZ+ Artikel

Geschlossen wurde die Abstrichstelle bereits am Sonnabend. Aber schon am Sonntag soll sie neu eröffnet werden. Dafür stellt das St.-Josefs-Krankenhaus nach MAZ-Informationen das Zelt zur Verfügung, das bis vor einigen Wochen noch als Abstrichstelle direkt am Alexianer-Krankenhaus gedient hat.

Stadt schließt auch eine der öffentlichen Abstrichstellen

In den beiden öffentlichen Abstrichstellen in der Jägerallee und der Pietschkerstraße ist der Andrang unterdessen deutlich zurückgegangen. Wie Feuerwehr-Chef Ralf Krawinkel am Samstag im Hauptausschuss mitteilte, werden dort aktuell nur noch rund 20 Tests pro Tag und Abstrichstelle durchgeführt, sodass man gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung entschieden habe, eine Abstrichstelle zu schließen.

Zusätzlich sollen die Öffnungszeiten am Wochenende eingeschränkt werden, da die Nachfrage an diesen Tagen nur „noch einstellig“ sei. Welche der beiden Teststellen geschlossen werden soll, nannte Krawinkel nicht.

Corona-Tests nach Kriterien des Robert-Koch-Instituts

Getestet wird in Potsdam nach wie vor nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Danach sollen nur Personen getestet werden, die Symptome zeigen und entweder Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatten oder in einem vom RKI festgelegten Risikogebiet waren. Darüber hinaus bereitet die Stadt präventive Tests vor für Mitarbeiter in den Kliniken und im Rettungsdienst – so berichtete es Amtsärztin Kristina Böhme dem Hauptausschuss. Eine generelle Ausweitung der Testmöglichkeiten sei aktuell aufgrund der limitierten Testmaterialien schwierig. „Perspektivisch sollte da allerdings nachjustiert werden“, so Böhm.

Lesen Sie weiter:

Corona im Bergmann: Klinikspitze räumt Versäumnisse ein – doch viele Fragen bleiben offen

Potsdam öffnet zweites Screening-Zentrum

Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

Corona: Sollte ich mich testen lassen? Online-Fragebogen gibt Antwort

Von Alexander Engels und Anna Sprockhoff