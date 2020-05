Bergmann-Klinikum will stufenweise wieder ans Netz gehen

Potsdam

Das kommunale Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ will stufenweise wieder zum Maximalversorger für Westbrandenburg werden. Das erklärten die beiden Interimsgeschäftsführer, Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt, am Freitag. Ab spätestens Ende Mai solle das Klinikum wieder vom Rettungsdienst angefahren werden können. Bis Ende Juni oder Anfang Juli soll der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden – allerdings unter „Covid-Bedingungen“, also in unterschiedlichen Bereichen, je nach Infektionslage.

„Gleichzeitig wollen wir damit auch für die Anforderungen künftiger Pandemien gerüstet sein“, sagte Tim Steckel, der das Klinikum seit rund einer Woche als Übergangsgeschäftsführer leitet. Hans-Ulrich Schmidt, der zweite Geschäftsführer, ergänzte: „Wir haben einen klaren Auftrag: Wir wollen das Klinikum so schnell wie möglich wieder ans Netz bringen. Unser Ziel ist der bestmögliche Schutz für Patienten und Mitarbeiter.“ Dafür sollen „Abläufe und Zuordnungen im Haus grundlegend überarbeitet“ werden, man wolle aus den Erfahrungen lernen.

Bauliche, personelle und organisatorische Trennung

Für die Wiederaufnahme des Normalbetriebs hat das Klinikum ein Zwei-Phasen-Konzept erarbeitet, das haus soll weiterhin in die Bereiche Non-Covid. Normalversorgung und Covid unterteilt werden. „Die Bereiche werden strikt getrennt und jeweils vollständig wie eine eigenständige Klinik ausgestattet“, heißt es in einer Erklärung des Bergmann-Klinikums. Dafür werden die Versorgungsbereiche voneinander getrennt, und zwar sowohl organisatorisch als auch personell sowie „weitestmöglich baulich“. Die Patientenaufnahme soll künftig über zwei Rettungsstellen erfolgen, ein Corona-test ist für alle Patienten bei der Aufnahme vorgesehen. Bis die Ergebnisse der Tests vorliegen, sollen die Patienten voneinander getrennt und isoliert werden, für die Normalversorgung und den Non-Covid-Bereich sind ausschließlich Einbettzimmer vorgesehen.

Für ihr neues Hygienekonzept hat die Klinikleitung einen externen leitenden Krankenhaushygieniker verpflichtet. Klaus-Dieter Zastrow sei einer der renommiertesten Hygiene-Experten des Landes, so die Geschäftsführung. Am Montag, dem 4. Mai soll der Experte mit der Arbeit beginnen.

Das Potsdamer Bergmann-Klinikum war zuletzt wegen Hygienemängeln und wegen organisatorischer Probleme in die Schlagzeilen geraten. Eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts hatte die Mängel aufgedeckt.

Vermutlich Ende März gab es einen größeren Ausbruch des Corona-Virus im Haus, mindestens 200 Mitarbeiter und zahlreiche Patienten haben sich angesteckt. 43 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben bislang im Klinikum. Seit dem 1. April werden nur noch in Ausnahmefällen Patienten im Bergmann-Klinikum aufgenommen.

Von Saskia Kirf und Anna Sprockhoff