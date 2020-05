So will das Bergmann-Klinikum wieder öffnen – die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Potsdam

Auf den Tag genau einen Monat ist es her, dass Potsdams größtes Krankenhaus vom Netz ging – und die Stadt wegen des Corona-Ausbruchs den Aufnahme-Stopp verkündete. Inzwischen ist die alte Geschäftsführung des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums beurlaubt, eine Untersuchungskommission auf den Weg gebracht und das Ziel aller Bemühungen klar definiert: Das „ Ernst von Bergmann“ soll so bald wie möglich wieder in Betrieb gehen. Wie, darüber informierten am Freitagmittag erstmals die Interims-Geschäftsführer Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt in einer Pressekonferenz. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie funktioniert die Rückkehr zum Normalbetrieb?

Der Plan sieht die Schaffung dreier voneinander getrennter Kliniken vor: Eine für den normalen Betrieb, einen Non-Covid-Bereich und eine Covid-Abteilung. Alle drei Bereiche bekommen eine eigene Infrastruktur, eigene Geräte. Die Mitarbeiter und Patienten werden voneinander separiert. Dafür ist ein umfangreiches Hygienekonzept nötig, für Mitarbeiter und Materialien werden Schleusen gebaut, außerdem sind Schulungen für die Angestellten geplant. Ab Ende Mai sollen Rettungswagen wieder die Notaufnahme des Bergmann-Klinikums anfahren, Ende Juni oder Anfang Juli soll der Betrieb wieder regulär aufgenommen werden.

Anzeige

Was heißt das neue Konzept für die Patienten des Klinikums ?

Die Patientenaufnahme erfolgt dem Plan zufolge über zwei Rettungsstellen. Jeder, der zur Behandlung ins Klinikum kommt, wird auf das Sars-Cov2-Virus getestet und solange isoliert, bis das Ergebnis vorliegt. Zunächst gibt es im Klinikum nur noch Einzelzimmer – auch auf der Kinder- und der Wöchnerinnenstation werden alle Patienten einzeln untergebracht. Dadurch schrumpft das Klinikum auf nur noch etwa 600 Betten statt der üblichen 1100. Wer Covid-positiv ist, wird im speziell geschaffenen Bereich versorgt. Dieser befindet sich in einem eigenen Gebäude, in dem auch Dialyseplätze und Computertomographie möglich sind. Eigene Operationssäle und sogar Treppenhäuser und Fahrstühle werden nur von denjenigen Mitarbeitern und Patienten genutzt, die im Covid-Haus arbeiten oder behandelt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Kann das funktionieren?

Bislang hat noch kein Krankenhaus diesen Weg in der vollen Konsequenz eingeschlagen, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen; es gibt daher keine Erfahrungswerte zum Drei-Häuser-Modell. Die Klinikleitung arbeitet nach eigener Aussage eng und vertrauensvoll mit dem Gesundheitsamt und der Landesregierung zusammen, alle Entscheidungen werden dort vorgelegt und überprüft. Ein externer Hygieniker, der renommierte Experte Klaus-Dieter Zastrow, nimmt zudem am Montag seinen Dienst auf und berät die Geschäftsführer.

Was kostet das?

Die beiden Geschäftsführer betonten am Freitag, Hygiene gehe nun vor Wirtschaftlichkeit. Eine Summe für die Kosten der Umbau- und Umstrukturierungsarbeiten konnten sie bislang nicht nennen. „Das Ziel ist jetzt maximaler Schutz und danach kommt die Wirtschaftlichkeit“, sagte Hans-Ulrich Schmidt am Freitag. Der Verzicht auf Bettenkapazitäten bringe natürlich wirtschaftliche Einbußen mit sich. Eine Unternehmenskrise befürchtet er aber nicht: „Wir haben die wirtschaftliche Potenz.“

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Gibt es noch Ansteckungen im Krankenhaus ?

Die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum nimmt stetig ab, am Freitag wurden noch 26 Patienten mit einer Infektion dort behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Anfang April, kurz nach den massenhaften Ansteckungen innerhalb des Bergmann-Klinikums, waren es noch 92. „Im Moment gibt es kein Ausbruchsgeschehen im Haus, momentan haben wir die Lage sicher im Griff“, sagte Hans-Ulrich Schmidt. Denn schon jetzt werden die Patienten voneinander separiert, es gelten strenge Hygiene-Regeln – und die Dreiteilung bestünde auch schon, wenn auch nicht in der extremen Ausprägung, die nun erreicht werden soll. Insgesamt wurden in Potsdam seit Anfang Februar 597 Ansteckungen gezählt.

Was bedeutet das neue Konzept für das Personal?

Die Ärztinnen und Pfleger arbeiten in normaler Personalstärke weiter, am Maifeiertag waren 81 Ärzte und 381 Pflegekräfte im Einsatz. Wer als Mitarbeiter zu einer Risikogruppe gehört, bekommt vom Betriebsarzt eine entsprechende Bescheinigung, damit ist für diese Mitarbeiter der Einsatz auf einer Covid-Station tabu. Je nachdem, wo die Mitarbeiter dann arbeiten, werden sie alle zwei bis alle vier Tage auf das Corona-Virus getestet – bis zu 1000 Tests kann das Klinikum am Tag durchführen, diese Zahl soll perspektivisch verdoppelt werden.

Klaus-Dieter Zastrow: Der Hygiene-Papst Klaus-Dieter Zastrow (70) gilt als einer der renommiertesten Hygiene-Experten des Landes. Ab Montagwird der Berliner das Bergmann-Klinikum bei seiner Neuaufstellung unterstützen. Seit fast 40 Jahren befasst sich Zastrow mit der Hygiene in deutschen Krankenhäusern, er hatte zahlreiche Leitungsfunktionen in Kliniken und am Robert-Koch-Institut inne und ist Honorarprofessor.

Sind Besuche wieder erlaubt?

Dies soll „unter hygienischen Gesichtspunkten in einem begrenzten Rahmen“ wieder möglich sein, sobald der Regelbetrieb hergestellt ist. Die genauen Details werden binnen der nächsten Tage noch geklärt. „Wir werden den Schutzzaun langsam runternehmen, aber in einem Rahmen, der vertretbar ist“, erklärte Schmidt.

Bis das Klinikum wieder im Vollbetrieb arbeiten wird, dauert es noch Wochen. Welche Auswirkungen hat das?

Zunächst einmal müssen die umliegenden Kliniken weiterhin die Versorgung der Patienten aus Potsdam und dem Umland sicherstellen. Wie groß der Druck dadurch werden kann, hat jüngst die Situation im Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer gezeigt. Dort hat sich die Belastung in der Notaufnahme seit der Schließung im Bergmann verdreifacht, Mitte April musste die Klinikleitung wegen zu hoher Belastung die Aufnahme weiterer Covid-Intensivpatienten zumindest kurzzeitig stoppen. Eine weitere Herausforderung: Nicht alle Fachgebiete des Potsdamer Bergmann-Klinikums können andere Häuser auffangen. Wie die Pressestelle der Stadt Potsdam auf MAZ-Anfrage mitteilt, gebe es Probleme „in Bezug auf die Unterversorgungen bei der Augenheilkunde, der Urologie und dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich, da diese Fachbereiche in den direkten Umlandkliniken nicht angeboten werden.“ Dadurch hätten die Rettungsdienste weitere Fahrten. Dennoch ist die Patientenversorgung gesichert, das zumindest betont der Sprecher des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums Gabriel Hesse.

Wie geht es weiter?

Im Lauf des Jahres werde das Konzept immer wieder angeschaut und neu bewertet, sagt Bergmann-Chef Hans-Ulrich Schmidt. „Wir müssen sehen, wie die Pandemielage sich entwickelt“, sagte er. „Wir haben im Bereich Potsdam eine relativ hohe Infektionslage und das müssen wir beobachten.“ Denn man könne nicht vorhersagen, wie viele der Infizierten im Krankenhaus behandelt werden müssten, sodass eine gewisse Flexibilität notwendig sei. Der Covid-Bereich belegt zum Beispiel zunächst nur die unteren vier Etagen eines Gebäudes und kann nach oben erweitert werden. Zudem will das Klinikum sich mit diesem Weg auch auf künftige Krankheitswellen einstellen – ein Zeichen dafür, dass die Isolierstation bleiben könnte.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Klinikum: Stadt antwortet nicht öffentlich

Die Corona-Lage in Potsdam im Überblick

Von Saskia Kirf und Anna Sprockhoff