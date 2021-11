Potsdam

Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum reagiert auf die bundesweit und vor Ort steigenden Covid-19-Fallzahlen – und kehrt in den Corona-Krisen-Modus zurück. Das bedeutet, dass das Klinikum ab Freitag wieder Betten speziell für die Versorgung von Covic-19-Patienten bereithält und ab kommender Woche wie in den vorangegangenen Infektionswellen damit beginnt, planbare Operationen zu verschieben. Nicht betroffen ist hingegen die aktuelle Regelung für Besucher.

Vor allem weil die stationären Fallzahlen in allen Brandenburger Kliniken weiter zunehmen, nimmt nun das vom Klinikum angeführte regionale „Versorgungscluster Corona West“ – eine Kooperation von beinahe 20 Krankenhäusern – seine Arbeit wieder auf. Das VCC hatte den Betrieb Ende Mai eingestellt und bis dahin seit Beginn der Corona-Pandemie 1.900 Patientenverlegungen koordiniert.

Klinikum: „Wir stellen uns proaktiv auf steigende Fallzahlen ein“

„Aktuell sehen wir ein dynamisches Infektionsgeschehen mit kontinuierlich steigenden Inzidenzen und Hospitalisierungsraten in ganz Deutschland und auch bei uns in Brandenburg“, sagt Hans-Ulrich Schmidt, Sprecher der Geschäftsführung am städtischen Bergmann-Klinikum. „Wir stellen uns proaktiv auf diese steigenden Fallzahlen ein. Unser gemeinsames Ziel ist, mit einer vorausschauenden Planung und maßvollen Anpassung der Versorgungskapazitäten möglichst alle Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht zu behandeln, die unsere Hilfe benötigen.“

Überforderung vermeiden

Daher habe die Klinikleitung gemeinsam mit den ärztlichen und pflegerischen Zentrumsleitungen in mehreren Sitzungen die aktuelle Lage eingeschätzt und vorbereitende Maßnahmen zur Sicherstellung der Patientenversorgung festgelegt – so soll eine Überforderung der Versorgungskapazitäten im Klinikum vermieden werden.

Konkret heißt das, dass mit dem morgigen Freitag zunächst 21 Covid-Normalversorgungs- und zehn Covid-Intensiv-Betten am Netz sind. Derzeit behandelt das Klinikum 15 Patientinnen und Patienten auf der Covid-Normalstation und 8 auf der Covid-Intensivstation. Diese Stationen befinden sich allerdings nicht mehr wie bis zum Abklingen der dritten Welle gehandhabt im nahezu vom Rest des Klinikums abgekoppelten Haus E, sondern in Haus LL und Haus BB – allerdings jeweils isoliert, wie man im Klinikum betont. Auch das Personal sei dort in Covid- und Non-Covid-Teams aufgeteilt.

800.000 Einwohner im VCC-Versorgungsgebiet

Und das Klinikum könnte bei anhaltend steigenden Fallzahlen noch weiter ausbauen. Es gelte aber weiterhin der Vorsatz, Covid-19-Patienten möglichst so im VCC zu verteilen, dass keine der Kliniken an ihr Limit kommt und jedes Haus möglichst wenige Einschnitte im „normalen“ Versorgungsbetrieb hinnehmen muss.

In Abstimmung mit dem VCC und dem Gesundheitsministerium werde man daher im Rahmen eines Stufenplans an allen Standorten zeitnah zusätzlich Covid-Kapazitäten wieder hochgefahren. Zur Erinnerung: Das VCC West ist eine Kooperation von Kliniken aus Potsdam, Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und dem Havelland. Das Versorgungsgebiet umfasst mit mehr als 800.000 Einwohnern etwa ein Drittel der Einwohner des Landes Brandenburg.

Planbare Eingriffe werden verschoben

Um für sich mehr Spielraum zu schaffen und um Kapazitäten für Corona-Patienten vorzuhalten, wird das Bergmann-Klinikum ab Montag, 8. November, vorsorglich eine Begrenzung im OP-Programm vornehmen, also Eingriffe verschieben. Dabei wolle man sich auf planbare Eingriffe fokussieren. „Alle Patientinnen und Patienten, die einer dringenden Behandlung bedürfen, werden vom Team des Klinikums weiterhin auf einem hohen medizinischen Niveau versorgt“, betont Schmidt. „Wie auch schon während der gesamten Pandemiezeit werden zum einen sämtliche Notfall-Operationen durchgeführt.“ Darüber hinaus würden sämtliche Operationen bei onkologischen Krankheitsbildern sowie Operationen von Patientinnen und Patienten mit einem hohen Risiko der Verschlechterung des Krankheitsbildes ohne OP – etwa zunehmende Gefäßeinengung, progrediente Aortenaneurysmata, chronische Wunden – durchgeführt.

Besuche weiterhin möglich

Patientinnen und Patientinnen können unabhängig von den angekündigten Verschärfungen weiterhin Besuch erhalten, teilt das Klinikum mit. Möglich ist das wie bisher gehandhabt in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr (letzter Einlass um 18 Uhr); zugelassen sind zwei Besucher pro Patient pro Tag. Als Besucher gelten auch Kinder – unabhängig von deren Alter. Eine Terminbuchung im Vorfeld ist nicht notwendig. Alle Besucher müssen getestet, genesen oder geimpft sein und während des gesamten Aufenthaltes eine FFP2-Maske (ohne Ventil) tragen. Beim Eintritt sind die Hände zu desinfizieren, generell sind die Abstandsregelungen einzuhalten.

Von Nadine Fabian