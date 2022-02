Potsdam

Die aktuelle Omikron-Welke trifft wie keine Pandemiephase zuvor Kinder und Jugendliche – das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ aber verweist auf die weiterhin weit überwiegend milden Verläufe bei den jungen Patienten.

Wie viele Kinder haben schwere Verläufe?

Wie Kliniksprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Anfrage mitteilt, musste während der gesamten Corona-Pandemie bislang nur ein einziges Kind wegen der Krankheit stationär behandelt werden. „Eine intensivmedizinische Versorgung war nicht notwendig“, so die Sprecherin.

„Nach wie vor sprechen alle Daten für milde Verläufe bei Covid-erkrankten Kindern. Schwere Verläufe sind extrem selten und unterscheiden sich in ihrer Häufigkeit eher nicht von anderen Infektionserregern. Wir wissen: durchgemachte Infektionen trainieren das Immunsystem. Trotzdem sind gerade für die Risikogruppen, die es ja auch bei Kindern gibt, Impfungen wichtig“, sagt der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Thomas Erler, zu den Verläufen.

Warum soll ich mit dem Kind nicht in die Notaufnahme?

Zuletzt hatte das Klinikum am vergangenen Wochenende darauf hingewiesen, dass die Kinder-Notaufnahme nicht der richtige Ort ist, um bei mutmaßlich infizierten Kindern einen PCR-Test durchführen zu lassen. Denn zum Einen werden diese Tests dort gar nicht routinemäßig angeboten.

Zum Anderen aber sei es „aus infektiologischer Sicht wenig sinnvoll, wenn Kinder und Jugendliche, bei denen eine Corona-Infektion wahrscheinlich ist, in allgemeine Sprechstunden beim Kinderarzt oder die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen, um einen PCR-Test durchführen zu lassen.“ Denn: Auf diese Weise werden sie für andere, nicht infizierte (Notfall)-Patienten durchaus zum Ansteckungsrisiko.

Wohin mit symptomatischen oder positiv getesteten Kindern?

Deshalb sei bei Symptomen, die auf eine Corona-Infektion beim Nachwuchs hindeuten, der Weg zum Haus- oder Kinderarzt weiterhin der richtige – wenn auch, wie Damaris Hunsmann ausdrücklich betont, vorher telefonisch Kontakt zur Praxis aufgenommen werden sollte. Wenn das Kind keine Symptome zeigt, der Schnelltest aber positiv ist, „sollte die Qualifizierung des Ergebnisses über die zahlreichen Teststellen in der Stadt im Rahmen der Bürgertestung erfolgen“, sagt die Sprecherin.

Wie sind die Zahlen?

Nach Auskunft der Stadtverwaltung sind mit Stand Montag Nachmittag570 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind deutlich weniger als zuletzt, am vergangenen Mittwoch etwa wurden mehr als 900 Fälle gezählt. Allerdings sind nun Winterferien, die Reihentestungen an den Schulen finden daher nicht statt, zugleich greift die Testpflicht an Kitas erst ab der kommenden Woche.

Die meisten Infektionen, nämlich 284, entfallen derweil auf Grundschulen. 118 Kitakinder, 72 Gymnasiasten und 53 Gesamtschüler seien betroffen, teilt die Verwaltung mit. „121 Mitarbeitende sind betroffen, davon 98 aus Kitas. Als Kontaktpersonen sind 1105 Kita-Kinder in der Quarantäne, alle aus Kitas“, so ein Stadtsprecher.

Von Saskia Kirf